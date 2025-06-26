В Волгограде застройщик «Синара-Девелопмент» рассказал об инновациях и особой философии новых ЖК





В Волгограде застройщик «Синара-Девелопмент» поделился секретом успеха новых жилых комплексов. Сейчас компания реализует в городе сразу несколько уникальных проектов, которые отличаются нестандартными архитектурными решениями, требовательным подходом к качеству работ и отбору материалов, а также ориентированной на жильцов эргономикой.

Внимание к мелочам

В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению строительство жилого комплекса «Романовъ комфорт» по адресу ул. Полоненко, д. 12. Объект впитал всё лучшее от своих предшественников: ЖК «Романовъ» и ЖК «Романовъ. New Life». При этом одновременно специалисты смогли здесь реализовать и оригинальные новаторские подходы.

– Идея ЖК «Романовъ комфорт» родилась два года назад. Мы обсудили с нашими архитекторами концепцию, подобрали участок и начали готовить проект. На это у нас ушёл всего год. Дальше, в середине 2024 года, начались строительные работы, – рассказала журналистам руководитель подразделения «Синара-Девелопмент» в Волгограде Мария Дробаш.





В высотке будет 21 жилой этаж, где разместятся 184 квартиры, а на первом этаже будут обустроены три коммерческих помещения.

– Мы уделяем проектированию исключительное внимание. Ещё на ранних этапах этой работы просчитывается всё: от места на фасаде, где для жильцов будет удобнее всего разместить кондиционер, до расстановки розеток в комнатах. Для этого с помощью трёхмерного моделирования создаются виртуальные «двойники» жилых квартир, где специалисты отрабатывают всевозможные варианты расстановки мебели и техники, подгоняя под полученные результаты расположение коммуникаций, – подчеркнула ведущий архитектор волгоградского подразделения «Синара-Девелопмент» Анна Енова.





Со 2-го по 20-й этаж дом ЖК «Романовъ комфорт» имеет универсальную планировку.

– На каждом этаже у нас по 9 квартир. Из них по четыре однокомнатных и двухкомнатных, а также один стояк с трёхкомнатными квартирами. Все квартиры разные по площади, что позволяет, с одной стороны, реализовать уникальные планировочные решения, а с другой, делает помещения доступнее для покупки. Каждый может выбрать необходимую ему жилплощадь,– продолжила архитектор.

Разрушая стереотипы

У многих застройщиков традиционно существуют сложности с продажей квартир на первом и последнем этажах, однако компании «Синара-Девелопмент» удалось избавить покупателей от подобных предубеждений.

– У нас такие квартиры раскупаются в первую очередь. Причина – высокие потолки. Как раз такой подход к планировке мы реализовали в ЖК «Романовъ комфорт» на первом и последнем этажах. Кроме того, современное остекление обеспечивает одинаковую защиту от шума вне зависимости от этажности, а за счёт высоких подоконников на первом этаже никто с улицы не сможет побеспокоить жильцов, – подчеркнула Мария Дробаш.





Со своей стороны, ведущий архитектор Анна Енова обратила внимание на завораживающие виды города, открывающиеся с верхних этажей жилого комплекса:

– На верхнем этаже предусмотрено четыре угловые квартиры: три «двушки» и одна трёхкомнатная. Оттуда открывается уникальная панорама всего областного центра.

Все двух- и трёхкомнатные квартиры в ЖК «Романовъ комфорт» оснащены двумя санузлами. Один совмещённый с ванной комнатой и обособленный. Кроме того, в новом проекте нет привычных стояков водоснабжения. Все коммуникации подводятся к конкретному месту через специальную разводку, а магистральные линии вынесены в отдельное техническое помещение на лестничной площадке.

– Такое решение позволило увеличить полезную площадь квартиры, которую могут использовать жильцы, а также избавить их от лишней головной боли. Помимо коммуникаций на лестничную площадку вынесены и счётчики. Управляющая компания самостоятельно будет ежемесячно снимать и передавать ресурсоснабжающим организациям показания, – добавила руководитель подразделения «Синара-Девелопмент» в Волгограде.





В доме предусмотрен один подъезд и огромный холл на первом этаже. Особое внимание при проектировании специалисты уделили теплоизоляции. Снаружи фасады утеплены специальными полимерными панелями, поверх которых стены отделаны керамическим кирпичом.

– Этот кирпич мы привезли в Волгоград из Новосибирска. Он называется «Морион на заре» и имеет уникальную фактуру, имитирующую натуральный камень. Насколько знаю, таким материалом в Волгограде дома ещё никто не отделывал. Из-за особенностей кирпича нам пришлось хорошо постараться, чтобы найти каменщиков, которые его положат, но результат превзошёл все ожидания, – продолжила руководитель.

В отличие от многих других застройщиков компания «Синара-Девелопмент» чётко разграничивает двор и парковочное пространство.

– Мы считаем, что двор – это закрытое от машин пространство, где собственники могут отдыхать, а не переживать за гуляющих детей или за сохранность автомобилей. Поэтому для жильцов на прилегающей территории будет создан открытый огороженный паркинг. Отдельно будет обустроен просторный двор, здесь будут высажены десятки деревьев и кустарников, проложен капельный полив. По сути, будет разбит мини-парк. Здесь же мы обустроим пешеходные дорожки, установим качели для детей разных возрастов, спортивные площадки, зону для игры в настольный теннис. В самом сердце двора будет построен амфитеатр,– поделилась ведущий архитектор.

На сегодняшний день из 184 квартир в продаже остались лишь 60. Сдача объекта запланирована на декабрь 2025 года.

Особая философия жизни

За 16 лет комплексного освоения территорий и строительства жилой недвижимости в Волгограде, застройщик «Синара-Девелопмент» возвел уже 30 многоэтажных жилых домов общей площадью 390 тысяч квадратных метров. Причем каждый новый проект – это не просто жилплощадь, куда приходят переночевать, а комфортное пространство для жизни, где все собственники – одна большая семья.





– Наши объекты в Волгограде – это не только примеры качественного строительства, но и отражение современных тенденций в архитектуре, благоустройстве и развитии внутридомовых общественных пространств. Приоритет компании – не просто сдать дома в срок, а создать благоприятную среду, где люди захотят жить десятилетиями, – подчеркнула Мария Дробаш.

На первых этажах домов создаются уникальные общественные пространства: колясочные, где можно оставить велосипеды, санки и самокаты; помещения, где есть всё необходимое, чтобы помыть лапы питомцам или привести в порядок обувь; «соседские центры» и коворкинг-пространства, оснащённые игровыми комнатами, тихими зонами для чтения и столами для чаепитий.

Один из объектов, где застройщик смог максимально претворить в жизнь продвигаемую философию – ЖК Level Up, расположенный в Центральном районе на ул. Селенгинской.

– Это дом бизнес-класса. Первый для компании объект такого уровня в Волгограде. По данным единого ресурса застройщиков он занимает первое место в Волгоградской области как лучший МКД,– отметила руководитель подразделения «Синара-Девелопмент» в Волгограде.





Фасад здания отделан специальным комбинированным способом с использованием кладки из керамического кирпича и выполненных по эксклюзивному проекту пластиковых панелей.

– На первом этаже разместилась колясочная, просторный холл, место для консьержа и наша гордость – «соседский центр», где могут встретиться, пообщаться жильцы дома. Он включает в себя игровую с конструкторами и настольными играми, зону, где можно посидеть почитать книгу или поработать, а также мини-кухню, оснащенную кофемашиной и микроволновкой. Здесь есть всё необходимое, чтобы собраться вместе с соседями или родственниками, – продолжила Мария Дробаш.

Во дворе дома расположились несколько детских площадок, а также ворота для игры в футбол. Рядом для автолюбителей обустроен полуподземный паркинг.Для удобства жильцов застройщик также установил парклеты.

– Парклеты представляют собой пространства, где можно отдохнуть на свежем воздухе, посидеть, выпить чашку кофе или перекусить, – отметила ведущий архитектор волгоградского подразделения «Синара-Девелопмент» Анна Енова.

В ЖК Level Up в продаже было всего 164 квартиры, но благодаря уникальной концепции уже к моменту сдачи объекта все жилые помещения были распроданы.

Планы на будущее

– «Синара-Девелопмент» всегда придерживается самых высоких стандартов качества строительства, идёт в ногу с передовыми технологиями и старается максимально адаптировать ЖК под потребности жителей. Наши архитекторы продумывают каждую деталь, каждый шаг, начиная от концепции конкретной комнаты и заканчивая благоустройством дворового пространства. В Волгограде компания работает более 15 лет. В планах – дальнейшее развитие, приобретение новых земельных участков и строительство современного и комфортного жилья, – добавила руководитель подразделения «Синара-Девелопмент» в Волгограде Мария Дробаш.





В настоящее время компания сосредоточена на возведении в Дзержинском районе нового жилого комплекса «Крылья Качи» на ул. Трехгорная, в котором представлены квартиры с полной чистовой отделкой, и проектировании нового ЖК на ул. Витимская. А буквально на днях застройщик введет в эксплуатацию ЖК «Университетский». Квартиры в этих современных проектах еще доступны к покупке.

Фото: «Синара-Девелопмент»

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент». ИНН 6685169140, erid: F7NfYUJCUneTRUYyCVq9