



Под видом работодателей мошенники стали все чаще выманивать крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи». О новом способе обмана граждан со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщает ИА «Высота 102».

Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора, быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь – перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют ещё деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

– Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства – они искусственно формируют отношения «начальник-подчинённый», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый «руководитель» просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег – даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления, – пояснил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Эксперты советуют волгоградцам проверять потенциального работодателя, прежде чем соглашаться выполнять для него какие-то задачи. Например, найти официальные контакты компании и убедиться в её существовании, не ограничивайтесь перепиской в мессенджерах. И тем более не переводить деньги, даже если вам обещают компенсацию или возврат средств – настоящий работодатель не станет просить об этом.

Фото: из архива ИА «Высота 102»