Экономика

Опрос: на что южане разрешают детям тратить деньги в интернете

Экономика 24.06.2025 15:43
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24.06.2025 15:43


В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга. Теперь родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети. Такие данные показал опрос ВТБ, проведенный в июне среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, более трети южан считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете – 14-15 лет. В целом большинство опрошенных – 77% – называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.

Более половины респондентов уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (26% и 27% соответственно). Более четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 4% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие южане: 9% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 19% – что они были единичными. По данным опроса, в ЮФО больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки – 38% против 28% в среднем по стране.

Около 68% южан считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки, 43% опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Треть одобряет расходы на музыкальные сервисы, еще 31% – траты на внутриигровые покупки, а всего 6% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детских трат – родительский контроль в банковских приложениях и смс-уведомления о транзакциях. Жители ЮФО также устанавливают лимиты и запреты на покупки, а большинство считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях и лишь 2% – что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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