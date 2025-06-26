Экономика

Компания «Сады Придонья» реализует масштабный проект по строительству нового завода

Экономика 26.06.2025 12:50 Реклама
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26.06.2025 12:50 Реклама


Решение компании «Сады Придонья» о строительстве нового завода по выпуску соков – это не просто ответ на текущий успех, а стратегический шаг, продиктованный глубоким пониманием рыночных тенденций и долгосрочным стремлением к удовлетворению растущих потребностей покупателей. 
Высокий спрос на продукцию компании, зафиксированный в последние годы, стал той самой отправной точкой, которая определила необходимость масштабного расширения производственных мощностей. На данный момент индустриальное производство работает на пределе своих возможностей, выпуская 650 тысяч тонн продукции в год. По словам президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, в перспективе необходимо добавить к общему объему 350-400 тысяч тонн в год, чтобы прийти к мощности 1 млн тонн в год. 
Строительство нового объекта ведется рекордными темпами, для того чтобы в первых числа сентября начать монтаж оборудования сразу четырех линий, сроки предельно сжаты. На первом этапе завод будет выпускать 10-12 тысяч тонн готовой продукции в месяц. 
– Создание такого крупного и сложного объекта – это, безусловно, огромный вызов для всей компании, – говорит Андрей Самохин. – 1 ноября завод должен начать работать и выпускать продукцию. Изначально планировалось направить на данный этап 4 млрд рублей, но сейчас видим перспективы для увеличения этой суммы. Вероятно, добавим еще 2-3 млрд рублей уже в этом году. Общий объем инвестиций составит 10-12, а может быть, и 15 млрд рублей.
При проектировании нового объекта особое внимание уделяется комфорту сотрудников и эффективности производственных процессов. Будут созданы удобные транспортные и пешеходные зоны, современные центры общественного питания, продуманная логистика и бытовые помещения, соответствующие возросшим требованиям и стандартам.
Компания построит действительно комфортный, живой и оптимально функционирующий организм, учитывая множество взаимосвязанных проектов и подпроектов. Новый завод станет важным этапом в развитии «Садов Придонья» и позволит компании укрепить свои позиции на рынке и оставаться лидером в своей отрасли.
Фото: Сады Придонья
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