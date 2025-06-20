В Волгограде профинансируют строительство крупного промобъекта на базе «Химпрома»





На полях Петербургского международного экономического форума-2025 ВТБ, ГК «АЗОТ» и ПК «Волгоград Полимер» подписали меморандум по проектному финансированию о создании комплекса по производству аммиака и карбамида в Волгограде. Производство будет расположено на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром».

Соглашение подписали Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, Всеволод Бебутов, генеральный директор ГК «АЗОТ», и Бахтиёр Касимов, генеральным директор ПК «Волгоград полимер». Финансирование планируется предоставить в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» с привлечением инструментов долгосрочного кредитования. Конкретные параметры и механизмы финансирования будут определены по итогам совместной экспертизы проекта.

– Реализация столь масштабного проекта в Волгоградской области – это вклад не только в развитие химической промышленности, но и в устойчивый экономический рост региона. Мы последовательно поддерживаем инициативы, направленные на технологическую модернизацию и создание новых производственных мощностей. У нас есть экспертиза и ресурсы для сопровождения комплексных инвестиционных проектов на всех этапах, и мы готовы выступить финансовым партнером «Волгоград Полимер» в этом важном начинании, – отметил Виталий Сергейчук.

По словам Всеволода Бебутова, генерального директор ГК «АЗОТ», подписание данного соглашения – важный шаг для реализации нашего амбициозного проекта в Волгоградской области. Он позволит усилить позиции российской химической промышленности, создать новые рабочие места, обеспечить устойчивое развитие региона.

По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит около 250 млрд рублей. Планируемая мощность производства аммиака составляет 3 000 т/сутки, карбамида – 5 300 т/сутки.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ