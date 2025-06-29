Волгоградцам задолжали 4,7 млн за выполненную работу





В Волгоградской области долги по зарплате перед работниками на конец мая снизились всего на 100 тысяч рублей по сравнению с апрелем. Такие данные опубликовал Росстат. Задолженность составляет 4,7 миллиона рублей, тогда как месяцем ранее было 4,8 миллиона. Снижение составило 1,9%.

Самые большие долги по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций – в Астраханской области. Здесь работодатели должны работникам 9,1 миллиона рублей, что на 3,5% больше, чем было в апреле. В Краснодарском крае, как и в Волгоградской области, этот показатель зафиксирован на уровне 4,7 млн. Нет непогашенных обязательств перед работниками только в двух регионах ЮФО – в Адыгее и в Ростовской области.



Напомним, в начале июня 2025 года в Волгоградской области была создана межведомственная комиссия по противодействию формирования просроченной задолженности по заработной плате.



