Зато подешевели шубы: как подорожали еда и товары в Волгоградской области за год





Волгоградское отделение банка РФ выдало статистику по темпам подорожания продуктов, товаров и услуг в регионе за последний год. В сфере продовольствия безоговорочное первое место заняла плодоовощная продукция, включая картофель. Рост стоимости в мае 2025 года составил 29,03% по отношению к этому же месяцу прошлого года. В пятерку самых подорожавших продуктов вошли также масло и жиры (+24,63%), сыр – (21,29%), рыба – (+16,28%), а также хлеб и хлебобулочные изделия – (+15,42%). Рост стоимости зафиксирован и в других группах продуктов, за исключением яиц. За год они подешевели на 21,15%.

В сфере непродовольственных товаров первое место по росту стоимости составили печатные издания (+13,5%). На втором месте по этому показателю оказались табачные изделия – (+8,2%), на третьем – инструменты и оборудование (+12,52%), далее – моторное топливо (+11,5%), а замыкает пятерку медицинские товары (+11,18%).



Но есть группы товаров, которые за год подешевели. Это – персональные компьютеры (-6,49%), телерадиоаппаратура (-5,48%), а также меха (4,48%).



А вот в сфере услуг самый заметный рост произошел в организациях культуры. С мая прошлого года по этот же месяц нынешнего расценки выросли на 22,78%. На втором месте оказались услуги пассажирского транспорта (+14,37%), на третьем – телекоммуникационные (+13,16%). Бытовые услуги стали дороже на 11,72%, а тарифы ЖКХ – на 11,07%.



Единственная сфера услуг, где произошло небольшое снижение расценок, это – зарубежный туризм, который стал доступнее для путешественников на 1,79%. Ранее аналитики связывали это обстоятельство с укреплением рубля.