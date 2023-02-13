Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее время









В Госдуме РФ вновь задумались над вопросом перевода стрелок часов. Вернуть сезонный переход на летнее и зимнее время в России предложил депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», он написал сегодня, 13 февраля, в своем Telegram-канале.

Согласно проекту закона, который опубликовал депутат, предлагается внести изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» и дополнить статью 5 частью 4 следующего содержания:

- В целях рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Напомним, что сейчас сезонный перевод времени не осуществляется.

Депутат поясняет свою позицию так:

- В административных центрах субъектов России средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13 часов 10 минут местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра, - пишет Матвеев.

По его данным, в настоящее время только 12 регионов удовлетворяют этому требованию, а остальные 73 субъекта — нет.

- Жить надо вместе с солнцем, когда оно встает, находится в зените и заходит тогда, когда светлое время максимально совпадает со временем жизнедеятельности человека, - убежден депутат.

Отметим, что сезонный перевод стрелок часов мог бы примерить сторонников волгоградского и московского времени.

В конце декабря 2020-го Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).



