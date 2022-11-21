Вместе с переименованием Волгограда активисты хотят вернуть время

В Волгоградской области сторонники так называемого местного времени после обращения ветеранов к губернатору с просьбой переименовать Волгоград в Сталинград выступили с очередной инициативой.

— Грядет переименование Волгограда. Опять опрос (выявление мнения)! Будет референдум? — задаются вопросом активисты. — Предлагаем встречную инициативу — вернуть Волгоградскую область в привычный, комфортный и оптимальный часовой пояс UTC+4 (московское время +1 час)!

Ранее инициативная группа сторонников местного времени направила очередные заявления в ФСБ, Генпрокуратуру и ГД РФ. Волгоградцы просят силовиков и депутатов досконально изучить всю цепочку перехода с местного времени на московское.

Волгоградцы предложили начать с постановления Волгоградской облдумы по выявлению мнения населения, итоги которого реализовали принятием ФЗ от 11.10.2018 «О внесении изменений в ст. 5 ФЗ «Об исчислении времени».

Облизбирком в 2021 году принял решение отказать в проведении референдума по вопросу смены часового пояса. При проверке подписных листов выяснилось, что при составлении 17% документов допущены различные нарушения. Регсвидетельство инициативной группы аннулировали. В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3).

Фото: архив ИА «Высота 102»

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