В Волгограде иномарка с юным водителем врезалась в столб

Происшествия 12.02.2023 10:22
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12.02.2023 10:22
Трое молодых людей пострадали накануне в ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Центральном районе на ул. Невская около восьми часов вечера.
«Тойота Камри» под управлением 19-летнего водителя протаранила столб. Водитель и двое пассажиров 17-и и 18 лет госпитализированы.
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