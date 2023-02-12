В Волгограде иномарка с юным водителем врезалась в столб









Трое молодых людей пострадали накануне в ДТП в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Центральном районе на ул. Невская около восьми часов вечера.





«Тойота Камри» под управлением 19-летнего водителя протаранила столб. Водитель и двое пассажиров 17-и и 18 лет госпитализированы.