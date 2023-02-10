Летевший из Волгограда самолет с приключениями приземлился в Москве

Накануне лайнер S7 Airlines, летевший из Волгограда в Москву, не без проблем приземлился в пункте назначения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, экипаж воздушного судна, находясь на высоте 900 метров в районе Домодедово, сообщил о проблеме с закрылками. В результате самолет до благополучной посадки кружил над столицей 40 минут.

– 9 февраля в 21:41 в районе Домодедово после ухода на второй круг экипаж доложил о проблеме с закрылками. Командир воздушного судна запросил зону ожидания для решения проблемы. В 21:54 командир воздушного судна доложил о готовности выполнить заход на аэродром назначения Домодедово, – сообщают, в частности, авторы телеграм-канала.

В 22:21 в аэропорту Москвы Boeing-737 совершил благополучную посадку.