Численность сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия превысила 2 000 человек

Проект ЕвроХима по освоению Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области способствует созданию новых рабочих мест с достойной оплатой труда.

По данным на январь 2023 года на комбинате работают 2 252 работника. С развитием производственных мощностей численность персонала увеличилась практически вдвое. Планируется, что в перспективе она достигнет 3 000 человек.

В настоящее время в ЕвроХим-ВолгаСервисе, который осуществляет коммунальное и социальное обслуживание проекта, трудоустроены 370 человек. Около 1 600 работников заняты в подрядных организациях, действующих на промплощадке ГОКа.

Сокращение безработицы на юге России и создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда входит в число важных социальных задач ЕвроХим-ВолгаКалия.

Комбинат построен и оснащен по современным требованиям промышленной безопасности. Обеспечить должный уровень выполнения производственных обязанностей могут только высококвалифицированные специалисты. Привлечь на предприятие профессиональные кадры помогают высокие стандарты охраны труда и социальные программы, основанные на общекорпоративных приоритетах: спорт, здоровье, образование, экология.

Интересы всех сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, гарантии соблюдения их прав, а также дополнительные социальные льготы прописаны в коллективном договоре, который действует на ЕвроХим-ВолгаКалии с 2016 года.

Согласно условиям договора, компания обеспечивает сотрудников дополнительным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и дополнительной программой добровольного медицинского страхования, снабжает людей, занятых на работах с особыми условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами; предоставляет сотрудникам и их детям путевки на отдых и оздоровление.

ЕвроХим-ВолгаКалий совместно с Профсоюзной организацией предприятия стремятся оказать коллективу дополнительную поддержку. Поэтому на Гремячинском ГОКе действуют еще более значительные, чем это предусмотрено законодательством, меры заботы о благополучии сотрудников.