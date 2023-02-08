«Сама упала на нож»: в Волгоградской области водителя обвиняют в убийстве знакомой из-за ключей от авто









До 20 лет лишения свободы грозит 48-летнему жителю Волгоградской области, который обвиняется в убийстве своей знакомой, пытавшейся предотвратить его поезду на автомобиле в пьяном виде.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый отрицает свою вину, выдвигая версию о том, что потерпевшая сама упала на нож. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга).

По данным следствия, 1 февраля 2022 года фигурант уголовного дела употреблял спиртное в компании знакомой в своем домовладении в хуторе Кузнечинский Кумылженского района. В какой-то момент он решил сесть за руль своего автомобиля, но знакомая, чтобы предотвратить эту поездку, спрятала ключи от авто. В результате образовавшейся ссоры водитель ударил женщину ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



