«Сама упала на нож»: в Волгоградской области водителя обвиняют в убийстве знакомой из-за ключей от авто
Расследования 08.02.2023 10:12
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08.02.2023 10:12
До 20 лет лишения свободы грозит 48-летнему жителю Волгоградской области, который обвиняется в убийстве своей знакомой, пытавшейся предотвратить его поезду на автомобиле в пьяном виде.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый отрицает свою вину, выдвигая версию о том, что потерпевшая сама упала на нож. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга).
По данным следствия, 1 февраля 2022 года фигурант уголовного дела употреблял спиртное в компании знакомой в своем домовладении в хуторе Кузнечинский Кумылженского района. В какой-то момент он решил сесть за руль своего автомобиля, но знакомая, чтобы предотвратить эту поездку, спрятала ключи от авто. В результате образовавшейся ссоры водитель ударил женщину ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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