Волгоградский «Ротор» в Крымске обыграл «Висту» со счетом 6:3

Спорт 07.02.2023 17:54
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07.02.2023 17:54
Сегодня, 7 февраля, футболисты волгоградского «Ротора» обыграли со счетом 6:3 «Висту» из Геленджика. Как сообщили в клубе, игра прошла на стадионе «Гигант» в Крымске в рамках проходящего предсезонного сбора.
Первый тайм завершился результативной ничьей - 2:2. Голы забили нападающий «Ротора» Ризван Умаров и полузащитник Ризван Ахмедханов.
Во втором тайме волгоградская команда забила еще 4 мяча и одержала крупную победу. Два гола забил игрок, находящийся на просмотре. Еще один дубль в заключительные 15 минут матча реализовал полузащитник Павел Трифонов. Команда из Геленджика смогла забить в ворота волгоградцев во второй половине игры только один мяч.
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