







Поддержка военнослужащих из Волгоградской области, выполняющих задачи СВО, и членов их семей будет продолжена и расширена. Как рассказали в администрации региона, об этом сообщил сегодня, 7 февраля, губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями областного совета ветеранов.

- Считаю важным сформировать дополнительные меры поддержки и привлечь к этой работе семьи участников СВО и наших волонтеров, добровольцев. Рассчитываю, что мы сможем провести такую работу уже к 1 мая текущего года, — определил дату Андрей Бочаров. — Впереди – 23 февраля, День защитника Отечества. Считаю важным поддержать наших военнослужащих, участвующих в СВО, и направить в рамках региональной акции «Тепло из Дома» в их адрес поздравления и наборы от жителей Волгоградской области. Приглашаю вас принять участие в этой работе.

На встрече глава региона подвел итоги празднования 80-летия Сталинградской Победы, отметив, что все прошло на высоком организационном уровне. Губернатор подчеркнул, что работа по сохранению исторической памяти о героических защитниках Отечества продолжится на протяжении всего 2023 года, который проходит под знаменем Сталинградской Победы.

- В ближайшее время нам с вами будет необходимо завершить работу, инициированную ветеранским сообществом Волгоградской области, по присвоению населенным пунктам Волгоградской области почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». И сформировать дополнительные предложения по сохранению исторической памяти и исторической правды, — отметил губернатор.

Отдельно глава области остановился на вопросах социально-экономического развития области и подготовке к следующим юбилейным датам.

- Мы с вами уже практически с сегодняшнего дня приступили к формированию основ для подготовки Волгоградской области к 85-летию Сталинградской Победы, которая также должна включать в себя не только проведение памятных, торжественных и праздничных мероприятий, но и большую содержательную программу развития всей Волгоградской области. Более того, считаю возможным уже сейчас приступить к формированию поэтапной программы подготовки к 90-летию Сталинградской Победы, синхронизировав ее с 10-летней программой развития города-героя, - заявил глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области