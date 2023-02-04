На Семи ветрах в Волгограде устраняют аварию на теплосетях









«Концессии теплоснабжения» проводят внеочередные работы на теплопроводе диаметром 800 мм, проходящем по улице Землячки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.





Несмотря на то, что объем утечки позволяет не прерывать подачу ресурса потребителям до окончания зимнего периода, технической комиссией принято решение воспользоваться погодными условиями, в частности, отсутствием сильных морозов и провести работы по ее ликвидации.В связи с этим в компании приносят извинения волгоградцам за доставленные неудобства.







К ликвидации аварии бригады приступили еще ночью, в настоящее время идет демонтаж фрагмента трубопровода, где была зафиксирована течь.





Заполнение системы теплоносителем начнется сразу после замены поврежденного фрагмента, заверили в концессиях.

Как пояснили в администрации Волгограда, теплопровод был проложен в 70-е годы прошлого века для снабжения теплом и горячей водой микрорайона Семь ветров. За время эксплуатации в значительной степени выработал свой ресурс, в связи с чем «Концессии теплоснабжения» ежегодно в летний период проводят его поэтапную модернизацию. Так, в предыдущие периоды проведена замена свыше полукилометрового участка на новый с использованием современных материалов.Однако не выдержал старый отрезок, который планировался к замене после окончания отопительного сезона.