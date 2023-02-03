В Центральном районе Волгограда 1 февраля около 15.30 произошло ДТП с участием трех автомобилей. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как одна из машин, двигаясь прямо, вплотную подбирается к другому автомобилю, после чего иномарку резко отбрасывает в сторону, где ее сносит на «встречке» у заправочной станции.

— По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus двигался по улице Глубокоовражной со стороны улицы Краснознаменской в направлении улицы Ростовской, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив строения № 25 по улице Глубокоовражной водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства марки Ford Focus под управлением 49-летней женщины-водителя, в результате чего совершил с ним столкновение. После этого его откинуло на автомобиль LADA Largus под управлением водителя, который двигался во встречном направлении.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля LADA Largus. 24-летнюю девушку доставили в больницу.

Видео: RU_CHP / t.me

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