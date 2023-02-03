







Полицейские задержали в Волгоградской области серийного угонщика, который за четыре дня успел совершить кражу, угнать четыре автомобиля и совершить ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 19-летнего злоумышленника поймали сотрудники Госавтоинспекции Урюпинского района, которые выехали навстречу угонщику, получив информацию о его возможном передвижении.

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля «Renault Logan» обратился 56-летний житель Даниловского района. Он сообщил, что его иномарка находилась в гараже, а ключи были в замке зажигания. Вечером появилась ориентировка, что автомобиль, похожий на угнанный, движется в сторону Урюпинска.













Как оказалось, угонщик не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил ДТП с автомобилем Chevrolet Niva. Оба водителя получили травмы. Угнанная иномарка после ДТП загорелась.

Полицейские установили, что 19-летний житель Котово до этого происшествия уже успел многое натворить. Сначала в Михайловском районе он покатался на чужом «ВАЗе», похитил из салона банковские карты, с которых снял и потратил деньги. На этом авто он доехал до Котово, где угнал «ВАЗ-2107». Далее он приехал в рабочий поселок Даниловка, где пытался угнать еще одну «семерку», но не смог завести ее. Уже после этого он пробрался в гараж местного жителя и угнал «Renault Logan».

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



