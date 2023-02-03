В Волгоградской области полицейскими задержан 31-летний мужчина, который накануне обокрал магазин. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном главк полиции, для этого он разобрал потолок и крышу.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, преступление было совершено в Клачевском районе.

– В дежурную часть полиции Калачевского района области с заявлением о краже обратилась директор сельского магазина. Женщина сообщила, что неизвестный в ночное время разобрав крышу и проломив потолок, проник в магазин и похитил товар, а также деньги из кассы, – рассказали в главке МВД. – В результате ОРМ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

В полиции уточняют, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом. По факту кражи из магазина в отношении него возбуждено уголовное дело. Деньги, которые прикарманил, задержанный успел частично потратить.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области