От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного Сталинграда

В Волгограде 1 февраля состоялись первые торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ярким итогом дня стал показ аудиовизуального представления на железнодорожном вокзале. На фасаде вокзального комплекса ожила история военного Сталинграда – от кровавой массированной бомбардировки до победного 2 февраля.





Подобного рода показ состоялся в Волгограде впервые. По сведениям организаторов, при подготовке аудиовизуального представления были использованы ранее не опубликованные архивные материалы: боевые листки, плакаты, стихи, рисунки, письма участников войны. В целом, это повествование о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

Сегодня, 2 февраля, жители города-героя и его гости смогут увидеть произведение на фасаде вокзала повторно. Начало – в 18.00. Одновременно с этим «оживут» стены музея-панорамы «Сталинградская битва» и скульптура «Родина-мать зовет!» .

Напомним, что в круглосуточном режиме в центре Волгограда на Аллее Героев и верхней террасе Центральной набережной в эти дни на больших светодиодных экранах транслируются фотографии участников Сталинградской битвы, которые были присланы потомками защитников Отечества со всех регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Показ аудиовизуальных произведений:

– Аллея Героев, верхняя терраса набережной им. 62-й Армии – круглосуточно

– скульптура «Родина-мать зовет!» – в 18.00

– железнодорожный вокзал «Волгоград-1» – с 18.00 до 21.00 – здание музея-панорамы «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта – с 18.00 до 21.00.

Видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»