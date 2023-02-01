Экономика 01.02.2023 09:44
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01.02.2023 09:44
На конец 2022 года клиенты ВТБ открыли 45 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранилось порядка 40 т драгоценных металлов. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото: на него пришлась половина всех открытых металлических счетов и три четверти стоимости их общего портфеля.
-Обезличенные металлические счета в прошлом году пользовались у россиян особенной популярностью в качестве одного из альтернативных инструментов для вложения средств. Золото традиционно считается «защитным» активом и позволяет хеджировать валютные риски, а использование металлических счетов позволяет избежать дополнительных затрат на его хранение. При этом открыть такой счет можно очень быстро в ВТБ Онлайн или в любом отделении банка. Сегодня мы первыми на рынке предлагаем клиентам дополнительно повысить доходность от этого инструмента, что позволит сделать вложения еще более выгодными. В дальнейшем начисление процентов на металлические счета может стать трендом на рынке, так как позволит привлечь внимание к этому инструменту клиентов, которые ранее им не пользовались, – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
С 1 февраля ВТБ запускает начисление процентного дохода в золоте на остаток по обезличенным металлическим счетам. Как сообщает пресс-служба банка, дополнительная доходность в размере 1,75% годовых будет начисляться в граммах золота в первые три месяца с даты открытия счета. Специальное предложение действует на металлические счета, открытые в золоте с 1 февраля до 31 июля. Минимальная сумма размещения для получения доходности – 500 грамм.
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