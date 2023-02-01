Политика

Рост маткапитала и вузы для детей участников СВО: какие законы вступают в силу в России в феврале

Политика 01.02.2023 11:47
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01.02.2023 11:47


В России в феврале вырастет размер материнского капитала и социальных выплат. Одновременно вступают в силу законы, контролирующие деятельность операторов связи, а также касающиеся работы органов государственной безопасности. 

Рассказываем, что изменится в жизни россиян уже с 1 февраля 2023 года.    

Индексация маткапитала 

В феврале (с 1-го числа) материнский капитал в России вырастет на 11,9 %. Таким образом, семьи, в которых родится первый ребенок, получат 586 946,72 рубля. Те жители России, у которых на свет появится второй ребенок, могут рассчитывать на 775 628,25 рубля в случае, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.

Повышение социальных выплат 

На 11,9 % в феврале кроме материнского капитала проиндексируют также единовременное пособие при рождении ребенка. По итогу оно составит 22 909,03 рубля. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком вырастет 7925,71 рубля.

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

В феврале в России вводится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России, – поясняют в Госдуме. 

Деятельность органов госбезопасности

С 3 февраля в нашей стране деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД перестанет являться предоставлением государственных и муниципальных услуг. Законодатели уверены, что данная мера позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты

Охотинспекторы с 3 февраля получат право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.

Вузы детей участников СВО

К 20 февраля в России должны привести в соответствие с законом о квоте для детей участников СВО порядок приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Квота в 10% предусмотрена для приоритетного зачисления в университеты детей военнослужащих, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий. Герои России, а также награжденные тремя орденами Мужества россияне смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

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