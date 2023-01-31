В Волгограде отправили в колонию коммунальщиков, построивших бизнес на тепле









Сегодня, 31 января, областной суд в Волгограде признал законным и справедливым приговор троим бывшим работникам теплосетей - ведущему инженеру Елене Вершининой и двум инженерам 1-ой категории Анастасии Игнатовой и Наталье Кравченко.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они признаны виновными в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, в значительном размере, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, за незаконные действия, в том числе в составе организованной группы и в крупном размере).

Красноармейский районный суд в сентябре 2022 года приговорил Вершинину к 6 годам 2 месяцам колонии общего режима, Игнатову - к 5,5 годам колонии общего режима, Кравченко - к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Женщины не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционной инстанции. В удовлетворении их жалоб областной суд отказал. Приговор вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году фигуранты уголовного дела решили зарабатывать на своей должности. Они получали от предпринимателей и коммерческих организаций, которые представляли заниженные показатели приборов учета, денежное вознаграждение за позволение это делать. Вершинина создала организованную группу и руководила ею. Она забирала половину криминального заработка, остальные 50% двое ее сотрудников делили между собой. Всего они получили более 1 миллиона 750 тысяч рублей.

Вину в содеянном Вершинина и Игнатова признали частично, Кравченко признала полностью.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г.Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области.

Преступную группу разоблачили в апреле 2021 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



