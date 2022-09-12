В Волгограде трое коммунальщиков осуждены за аферу с показаниями теплосчетчиков

Расследования 12.09.2022 17:50
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12.09.2022 17:50
Сегодня, 12 сентября, Красноармейский районный суд Волгограда признал виновными в коммерческом подкупе троих бывших работников теплосетей - ведущего инженера и двух инженеров 1-ой категории, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
- Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев, 5 лет 6 месяцев, а также 6 лет и 2 месяца лишения свободы, - сообщила Буянова.
Следствием и судом установлено, что в 2017 году фигуранты уголовного дела решили зарабатывать на своей должности. Они получали от предпринимателей и коммерческих организаций, которые представляли заниженные показатели приборов учета, денежное вознаграждение за позволение это делать.
- Половину от сумм коммерческого подкупа забирала себе лидер преступной группы – ведущий инженер предприятия, остальные 50% делили между собой ее подчиненные. Размер криминального заработка осужденных составил более 1 миллиона 750 тысяч рублей, - уточнила Буянова.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г.Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Преступную группу разоблачили в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что коммунальщики
получили незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа от руководителей бани и рынка, расположенных в Красноармейском районе, за внесение недостоверных сведений в отчетную документацию относительно фактически затраченных гигокалорий.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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