Происшествия

В Волгоградской области у дома нашли обглоданное тело мужчины

Происшествия 29.01.2023 21:30
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29.01.2023 21:30


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружено тело 62-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», обглоданный животными труп нашли в поселке Куйбышев. 

— Мужчина обнаружен на территории своего домовладения. Организована процессуальная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Криминальный характер смерти отсутствует, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Не исключено, что на уже мертвого мужчину могли наброситься шакалы. В редакцию ИА «Высота 102» ранее поступали обращения от жителей Среднеахтубинского района о нашествии диких зверей в нескольких хуторах. Хищники наносили существенный ущерб, уничтожая домашний скот. Со слов селян, шакалы активизируются в весенний и зимне-осенний периоды. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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