В Волгоградской области у дома нашли обглоданное тело мужчины

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружено тело 62-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», обглоданный животными труп нашли в поселке Куйбышев.
— Мужчина обнаружен на территории своего домовладения. Организована процессуальная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Криминальный характер смерти отсутствует, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Не исключено, что на уже мертвого мужчину могли наброситься шакалы. В редакцию ИА «Высота 102» ранее поступали обращения от жителей Среднеахтубинского района о нашествии диких зверей в нескольких хуторах. Хищники наносили существенный ущерб, уничтожая домашний скот. Со слов селян, шакалы активизируются в весенний и зимне-осенний периоды.
Фото: архив ИА «Высота 102»