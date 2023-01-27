В Дубовском районе Волгоградской области к 10.00 27 января ликвидировали последствия лобового дорожно-транспортного происшествия с участием двух большегрузов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России. Напомним, что в результате столкновения на федеральной автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» оба грузовика выгорели полностью, один из водителей погиб на месте происшествия.

Столкновение грузовиков произошло в 18.30 26 января на 603-м километре указанной трассы. По предварительной информации полицейских, 47-летний водитель грузовика Freightliner, направляясь в сторону Камышина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим грузовым автомобилем под управлением 45-летнего водителя. После этого произошло возгорание автомобилей.

Тело водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу, обнаружили после тушения пожара, оно сильно обгорело.

Как стало известно ИА «Высота 102», погибший водитель перевозил сливочное масло. Второе транспортное средство – тягач, водитель которого направлялся в сторону Волгограда за грузом.

– Возгорание к этому часу ликвидировано. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и полиции, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области