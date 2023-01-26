На «Красном Октябре» подписан коллективный договор на 2023-2024 годы

Экономика 26.01.2023 15:05
0
26.01.2023 15:05
Договор соответствует принятым на «Красном Октябре» принципам социального партнерства и уделяет особое внимание социальным гарантиям работников.
Правовой акт подписан управляющим директором АО «Корпорация Красный октябрь» Константином Волковым и председателем первичной профсоюзной организации Юрием Лутченковым. Управляющий директор поблагодарил всех участников за вклад в переговорный процесс и отметил эффективную работу сторон по созданию проекта нового Коллективного договора.
Текст договора претерпел ряд существенных изменений по сравнению с предыдущим документом. Согласно новому положению минимальный размер заработной платы персонала основного вида деятельности не может быть ниже 1,9 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области и 1,5 величины прожиточного минимума для персонала неосновного вида деятельности, что позволяет говорить об увеличении коэффициента. Таким образом, в первом случае минимальная зарплата на сегодня для сотрудников составляет 25 604 рублей (ранее - 24 257 рублей).
Был изменен порядок суммированного учета рабочего времени для работников цехов. В связи с особым технологическим характером работ (круглосуточный режим работы, непрерывный цикл производства) для всех работающих устанавливается суммированный учет рабочего времени.
В сторону увеличения пересмотрен размер компенсации морального вреда для членов семей пострадавшего. В обеспечение социальных гарантий также был внесен ряд поправок, касающихся увеличения сумм материальной помощи:
- Работодатель ежемесячно выделяет средства Совету неработающих пенсионеров в размере 40 000 рублей (ранее – 30 000 рублей) для оказания адресной социальной поддержки.
- В связи со смертью работника, близким родственникам выплачивается материальная помощь в размере 10 000 рублей (ранее – 5 000 рублей). Также оказывается материальная помощь в размере 10 000 рублей (ранее – 4 000 рублей) в связи со смертью бывших работников, имеющим непрерывный стаж работы не менее 20 лет и ушедших на пенсию с предприятия.
- При рождении ребенка одному из супругов выплачивается единовременная материальная помощь, в размере 10 000 рублей (ранее – 4 000 рублей).
Материальная помощь в размере 10 000 рублей предоставляется также вернувшимся в течение 3-х месяцев после демобилизации работникам.
В главе обеспечения гарантий деятельности профсоюзной организации существенным изменением стало введение Положений об уполномоченных по охране труда и председателях цеховых комитетов.
Отметим, что Коллективный договор – это основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на предприятии и учитывающий их взаимные интересы. В его основу положены нормы Трудового кодекса РФ, а также Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ. Кроме того, в нем отражены дополнительные гарантии, предусмотренные положениями нормативно-правовых документов.
Новый договор действует 2 года до подписания следующего. Все предложения, поступившие вновь из цехов и структурных подразделений, остаются актуальными для рассмотрения двусторонней комиссией. Также комиссия на регулярной основе будет осуществлять контроль выполнения условий Коллективного договора.
Банк Уралсиб получил награду за самый динамичный рост портфеля кредитных карт26.01.2023 15:57
Экономика 26.01.2023 15:57
ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть26.01.2023 14:22
Экономика 26.01.2023 14:22
В челлендже банка «Открытие» #ОткрытиеЭмоций в VK Клипах пользователи опубликовали 33 000 видеороликов26.01.2023 14:06
Экономика 26.01.2023 14:06
Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»26.01.2023 12:49
Экономика 26.01.2023 12:49
Кредит наличными банка «Открытие» назван одним из самых выгодных на рынке26.01.2023 12:38
Экономика 26.01.2023 12:38
Волгоградские студенты пройдут практику в Сбере26.01.2023 12:29
Экономика 26.01.2023 12:29
ВТБ: в 2023 году рынок новых автомобилей покажет рост26.01.2023 12:21
Экономика 26.01.2023 12:21
Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в Волгограде26.01.2023 09:49
Экономика 26.01.2023 09:49
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублей26.01.2023 07:52
Экономика 26.01.2023 07:52
МГУ выбрал российский сервис SberJazz для организации дистанционного обучения25.01.2023 18:15
Экономика 25.01.2023 18:15
Клиенты ВТБ смогут получать госуведомления в банковском приложении25.01.2023 16:01
Экономика 25.01.2023 16:01
Сады Придонья поменяли формат, но не качество25.01.2023 13:18
Экономика 25.01.2023 13:18
ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами25.01.2023 12:24
Экономика 25.01.2023 12:24
Деньги вперёд: студенты хотят обрести финансовую независимость до окончания обучения25.01.2023 11:40
Экономика 25.01.2023 11:40
ВОЛМА: фокус на «цифре»25.01.2023 11:16
Экономика 25.01.2023 11:16