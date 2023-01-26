Экономика

На «Красном Октябре» подписан коллективный договор на 2023-2024 годы

Экономика 26.01.2023 15:05
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26.01.2023 15:05


Договор соответствует принятым на «Красном Октябре» принципам социального партнерства и уделяет особое внимание социальным гарантиям работников.
Правовой акт подписан управляющим директором АО «Корпорация Красный октябрь» Константином Волковым и председателем первичной профсоюзной организации Юрием Лутченковым. Управляющий директор поблагодарил всех участников за вклад в переговорный процесс и отметил эффективную работу сторон по созданию  проекта  нового Коллективного договора.
Текст договора претерпел ряд существенных изменений по сравнению с предыдущим документом. Согласно новому положению минимальный размер заработной платы персонала основного вида деятельности не может быть ниже 1,9 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области и 1,5 величины прожиточного минимума для персонала неосновного вида деятельности, что позволяет говорить об увеличении коэффициента.  Таким образом, в первом случае минимальная зарплата на сегодня для сотрудников составляет 25 604 рублей (ранее - 24 257 рублей).
Был изменен порядок суммированного учета рабочего времени для работников цехов. В связи с особым технологическим характером работ (круглосуточный режим работы, непрерывный цикл производства) для всех работающих устанавливается суммированный учет рабочего времени.
В сторону увеличения пересмотрен размер компенсации морального вреда для членов семей пострадавшего.  В обеспечение социальных гарантий также был внесен ряд поправок, касающихся увеличения сумм материальной помощи:
- Работодатель ежемесячно выделяет средства Совету неработающих пенсионеров в размере 40 000 рублей (ранее – 30 000 рублей) для оказания адресной социальной поддержки.
- В связи со смертью работника, близким родственникам выплачивается материальная помощь в размере 10 000 рублей (ранее – 5 000 рублей). Также оказывается материальная помощь в размере 10 000 рублей (ранее – 4 000 рублей) в связи со смертью бывших работников, имеющим непрерывный стаж работы не менее 20 лет и ушедших на пенсию с предприятия.
- При рождении ребенка одному из супругов выплачивается единовременная материальная помощь, в размере 10 000 рублей (ранее – 4 000 рублей).
Материальная помощь в размере 10 000 рублей предоставляется также вернувшимся в течение 3-х месяцев после демобилизации работникам.
В главе обеспечения гарантий деятельности профсоюзной организации существенным изменением стало введение Положений об уполномоченных по охране труда и председателях цеховых комитетов.
Отметим, что Коллективный договор – это основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на предприятии и учитывающий их взаимные интересы. В его основу положены нормы Трудового кодекса РФ, а также Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ. Кроме того, в нем отражены дополнительные гарантии, предусмотренные положениями нормативно-правовых документов.
Новый договор действует 2 года до подписания следующего. Все предложения, поступившие вновь из цехов и структурных подразделений, остаются актуальными для рассмотрения двусторонней комиссией. Также комиссия на регулярной основе будет осуществлять контроль выполнения условий Коллективного договора.

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