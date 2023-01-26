«Виновато зимнее наводнение»: из акватории Волги пытаются извлечь уплывшие причалы

В Волгограде спасатели пытаются выловить из Волги понтонные причалы, которые дрейфуют, несмотря на «объятия» окруживших их льдин. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, в Волгу унесло понтонные сооружения длиной в несколько десятков метров. Отбившиеся от берега причалы спасатели отрезают от льдин и направляют к суше.

Внушительные разрушения причальных сооружений видны и в районе яхт-клуба «Пилигрим». Здесь понтонные мостики не выдержали давления ледяных глыб и практически собрались в «гармошку».

Как пояснили ИА «Высота 102» в яхт-клубе «Пилигрим», причиной произошедшего стал резкий подъем воды в Волге.

– Это природа виновата – произошел сброс воды, а с учетом того, что у берега скопился лед, причал и не выдержал, - признали в клубе. – Но плавающий далеко от берега понтон не наш, его принесло с другого клуба, «Волжский ветер».

При этом в клубе посетовали, что все произошло слишком неожиданно, поэтому сотрудники не успели обезопасить имущество от наводнения.





Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня утром волгоградцы обратили внимание на дрейфующий длинный причал в Волге. Подобное происшествие случилось и в прошлое воскресенье.

А недавно спасателям пришлось оказывать помощь мужчине и его собаке, которые оказались на дрейфующем понтоне. К счастью, все обошлось и никто не пострадал.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Гидрометцентр РФ уже несколько раз в этом году фиксировал в некоторых водоемах резкий подъем уровня воды. Такие явления происходили, в частности, в реке Дон в Серафимовичском районе, в Волге около Светлого Яра.





Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»