Происшествия

«Виновато зимнее наводнение»: из акватории Волги пытаются извлечь уплывшие причалы

Происшествия 26.01.2023 15:42
0
26.01.2023 15:42


В Волгограде спасатели пытаются выловить из Волги понтонные причалы, которые дрейфуют, несмотря на «объятия» окруживших их льдин. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, в Волгу унесло  понтонные сооружения длиной в несколько десятков метров. Отбившиеся от берега причалы спасатели отрезают от льдин и направляют к суше. 

Внушительные разрушения причальных сооружений видны и в районе яхт-клуба «Пилигрим». Здесь понтонные мостики не выдержали давления ледяных глыб и практически собрались в «гармошку».

Как пояснили ИА «Высота 102» в яхт-клубе «Пилигрим», причиной произошедшего стал резкий подъем воды в Волге. 

– Это природа виновата – произошел сброс воды, а с учетом того, что у берега скопился лед, причал и не выдержал, - признали в клубе. – Но плавающий далеко от берега понтон не наш, его принесло с другого клуба, «Волжский ветер».

При этом в клубе посетовали, что все произошло слишком неожиданно, поэтому сотрудники не успели обезопасить имущество от наводнения. 


Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня утром волгоградцы обратили внимание на дрейфующий длинный причал в Волге. Подобное происшествие случилось и в прошлое воскресенье. 

А недавно спасателям пришлось оказывать помощь мужчине и его собаке, которые оказались на дрейфующем понтоне. К счастью, все обошлось и никто не пострадал. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Гидрометцентр РФ уже несколько раз в этом году фиксировал в некоторых водоемах резкий подъем уровня воды. Такие явления происходили, в частности, в реке Дон в Серафимовичском районе, в Волге около Светлого Яра. 


Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.01.2023 16:06
Происшествия 26.01.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 13:50
Происшествия 26.01.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 11:45
Происшествия 26.01.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 09:51
Происшествия 26.01.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 09:26
Происшествия 26.01.2023 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2023 08:53
Происшествия 26.01.2023 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 17:17
Происшествия 25.01.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 14:14
Происшествия 25.01.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 14:01
Происшествия 25.01.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 12:51
Происшествия 25.01.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2023 11:20
Происшествия 25.01.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 19:16
Происшествия 24.01.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 15:47
Происшествия 24.01.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 15:46
Происшествия 24.01.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2023 12:28
Происшествия 24.01.2023 12:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:56
Жители юга Волгограда сообщают о хлопке и подземном толчкеСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом майор полиции умер от 8 ножевых ранений в сердцеСмотреть фотографии
15:57
Банк Уралсиб получил награду за самый динамичный рост портфеля кредитных картСмотреть фотографии
15:42
«Виновато зимнее наводнение»: из акватории Волги пытаются извлечь уплывшие причалыСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом главу поселения лишили должности за фиктивное трудоустройство зятяСмотреть фотографии
15:05
На «Красном Октябре» подписан коллективный договор на 2023-2024 годыСмотреть фотографии
14:15
Улицы Волгограда из-за юбилея Сталинградской Победы станут пешеходными: где и когдаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом задержали похитителей нефти из магистрального нефтепроводаСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде бизнесмен-миллионер оставил пятерых работников без зарплатыСмотреть фотографии
13:34
Песков не исключил вероятность визита Владимира Путина в СталинградСмотреть фотографии
13:11
Банк «Открытие»: 87% жителей ЮФО опасаются утечек своих персональных данныхСмотреть фотографии
13:09
Двое волгоградцев присвоили дорогую иномарку после смерти хозяинаСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский чиновник пропал после критики БарановскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде скончался начальник информационного центра ГУ МВДСмотреть фотографии
11:45
«Это ты должен моей беременной суке»: в Волгограде бойцовские собаки кинолога порвали лабрадораСмотреть фотографии
11:29
УФАС: «Ситиматик-Волгоград» трижды нарушил антимонопольное законодательствоСмотреть фотографии
11:06
ВТЗ оборудовал аудиторию для студентов профильной кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура добилась пересмотра дела о стрелке по подросткам с балкона в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде телефонный мошенник выманил у врача-реаниматолога 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:49
Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Военные медики спасали раненых в условном бою под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде мать с двумя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
08:53
«Людей пока не замечено»: в Волгограде льдиной снова сорвало причалыСмотреть фотографии
07:52
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:56
Волжская автоколонна заплатит миллион рублей за гибель сбитой автобусом пенсионеркиСмотреть фотографии
21:30
Под Волгоградом после нападения на сотрудника ИА «Высота 102» возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
21:01
Больше половины волгоградских студентов платят за учебу в вузахСмотреть фотографии
20:23
Волгоградский «Ротор» арендовал 21-летнего белорусского защитникаСмотреть фотографии
19:54
Состоялась премьера трейлера сериала «Балет» из линейки Wink OriginalsСмотреть фотографии
19:39
«Семья была положительной»: прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьником матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
 