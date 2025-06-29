Под Волгоградом сотрудница МЧС спасла свою соседку

Во Фролово жительницу дома, во дворе которого вспыхнул пожар, разбудила и вывела в безопасное место девушка, проживающая по соседству. Местные жители рассказали, что пожар произошел ночью 28 июня. Девушка, увидев дым на соседнем участке, сначала пыталась достучаться до пенсионерки, но, когда это не получилось, перелезла через забор и все-таки подняла женщину с постели.
В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что около двух часов ночи на улице Калинина во Фролово загорелась летняя кухня из-за короткого замыкания. Пострадавших в результате происшествия нет.
Между тем, фроловчане рассказали, что девушка, которая спасла свою соседку, с ее слов является сотрудницей МЧС. И просили отметить ее за неравнодушие. Ведь огонь от кухни мог перекинуться на дом, где спала пожилая женщина.
Фото V102.RU (архив)