«Людей пока не замечено»: в Волгограде льдиной снова сорвало причалы

В Волгограде причальные сооружения вновь отправились в плавание по Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, понтонные мостики, скорее всего, оторвались от берега в районе яхт-клуба «Пилигрим» и их принесло ночью на участок реки напротив «Волгоград Арены», раскидав по акватории.

Сейчас плавающие причалы стоят на месте, видимо, скованные льдом.





– Вероятнее всего, в ночь дали воду и причалы отправились в плавание. Далековато от берега, людей пока не замечено, – сообщают читатели ИА «Высота 102».

Отметим, что понтоны отрывались от берега буквально несколько дней назад, в прошлую субботу. А 10 января очередное происшествие едва не обернулось трагедией. На дрейфующем на реке причале в окружении льдин оказался мужчина со своей собакой. Пришлось проводить спасательную операцию с участием буксира. К счастью, все закончилось хорошо.

Фото читателей ИА "Высота 102"