Гидрометцентр: на Нижней Волге повышается уровень воды









Повышение уровня воды отмечается на Нижней Волге на территориях Волгоградской и Астраханской областей. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня, 23 января, Гидрометцентр РФ.

По данным наблюдений, 20-22 января уровень воды повысился на 20-86 сантиметров в сутки. О достижении неблагоприятных отметок и возможных затоплениях не сообщается.



