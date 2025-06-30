



30 июня появились подробности о состоянии бабушки двух погибших детей, чудом выжившей в жутком ДТП на 750 км трассы Р-22 «Каспий» в границах Карагичевской сельской территории Михайловки. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, женщина получает всё необходимое лечение в районной больнице.

- У пострадавшей состояние средней степени тяжести. Получает помощь в Михайловской ЦРБ, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, лобовое столкновение легкового автомобиля «Лада Веста» с грузовиком Volvo произошло накануне в 19:21. По предварительным данным, водитель фуры пошёл на обгон грузовика «КАМАЗ», но, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В результате ДТП 10-летняя школьница и её 6-летний брат скончались на месте.

По факту произошедшего полицией возбуждено уголовное дело. Правоохранителями уточняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области