ДТП с огненными последствиями произошло на волгоградской трассе





В Камышинском районе Волгоградской области утром 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека были доставлены в больницу.

По данным регионального ГУ МВД России, на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись Mitsubishi и Toyota Camry.

– По предварительной информации, в 07.50 на 547-м км автодороги произошло столкновение автомашин, в результате ДТП водитель автомашины Mitsubishi и его пассажирка доставлены в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка в ответ на запрос ИА «Высота 102».





Проезжавшие место происшествия водители сообщают, что после аварии один из автомобилей загорелся. Однако официального подтверждения данной информации на момент публикации не поступало.

Видео: Посмотрено.Камышин / t.me