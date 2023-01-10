Происшествия

В Волгограде взяли на буксир дрейфующий по Волге понтон с мужчиной и собакой: видео

Происшествия 10.01.2023 18:23
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10.01.2023 18:23



Прогулка с собакой стала настоящим приключением для жителя Волгоградской области, который случайно оказался на плывущем по Волге обледеневшем понтоне. 
Как сообщили в администрации Волгограда, в полдень с левого берега Волги оторвало крупную льдину с примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции. Это произошло в тот момент, когда на понтоне был мужчина с собакой. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли.  

На помощь выдвинулся рейдовый буксирный теплоход, который пассажирский порт Волгограда использует в зимнее время для обеспечения стабильного движения речных трамвайчиков.

Судно , на котором есть специальное ледокольное приспособление в носовой части, смогло пробиться к застрявшему во льдах понтону и взять его на буксир.
- В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах, - поделилась радостной новостью администрация Волгограда.
Видео: администрация Волгограда / t.me

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