







Прогулка с собакой стала настоящим приключением для жителя Волгоградской области, который случайно оказался на плывущем по Волге обледеневшем понтоне.

Как сообщили в администрации Волгограда, в полдень с левого берега Волги оторвало крупную льдину с примерзшим к ней понтоном частной лодочной станции. Это произошло в тот момент, когда на понтоне был мужчина с собакой. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли.





На помощь выдвинулся рейдовый буксирный теплоход, который пассажирский порт Волгограда использует в зимнее время для обеспечения стабильного движения речных трамвайчиков.





Судно , на котором есть специальное ледокольное приспособление в носовой части, смогло пробиться к застрявшему во льдах понтону и взять его на буксир.

- В итоге не только мужчина со своим четвероногим другом доставлены на берег, но и пришвартовано несамоходное плавсредство, застрявшее во льдах, - поделилась радостной новостью администрация Волгограда.

Видео: администрация Волгограда / t.me