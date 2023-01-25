Деньги вперёд: студенты хотят обрести финансовую независимость до окончания обучения

Экономика 25.01.2023 11:40
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25.01.2023 11:40
Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в возрасте 21,3 года, выяснила СберСтрахование жизни накануне Дня российского студенчества, причём 38% учащихся вузов уже считают себя финансово независимыми. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 25,8 года (большинство называет дату фактического обретения финансовой независимости).
Картину материального благополучия студенты описали так: «полностью обеспечиваю себя финансово» (78,6% против 72,4% по всем возрастным группам); «имею стабильный заработок, покрывающий все потребности и крупные покупки» (63,8 и 53,7%); «живу в собственном жилье» (62,3 и 59,4%); «получаю пассивный доход от инвестиций и вкладов» (27,3 и 21%). Молодые люди большее значение придают возможности много путешествовать (17,3 и 14%) и меньшее — помощи близким (14,5 и 17%).
Большинство учащихся убеждены, что фундамент финансовой независимости — это достойная заработная плата. Такое утверждение разделяют 95,2% респондентов (77,3% по всем возрастным группам). Месячный доход при этом должен составлять не менее 80,7 тыс. рублей.
58,6% считают наличие вкладов, накопительных счетов или программ накопительного страхования жизни (НСЖ) непременным условием материальной свободы (в целом — 43,8% респондентов). Необходимую сумму сбережений молодёжь оценила в 3,6 млн рублей.
49,2% для финансового благополучия потребуется рентная недвижимость, 17,9% рассчитывают на своё дело, 5,9% будут инвестировать в акции и облигации (в среднем — 3,5%).
Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:
«Три столпа материального благосостояния — это подушка безопасности, накопления и инвестиции. Радует, что российским студентам важны сбережения: 58,6% респондентов считают их необходимым условием финансовой независимости. Это верное суждение, поскольку накопления помогают чувствовать себя увереннее и снижают неопределённость. К тому же для сбережений необязательно иметь большой доход, ведь эффективно откладывать можно даже небольшими суммами — от 2 тыс. рублей в месяц. Главное в этом деле — регулярность. Направлять отложенные средства удобно в НСЖ. А заключить договор НСЖ можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, это займёт всего несколько минут».
Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.
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