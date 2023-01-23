Волгоградец украл из дома пенсионера миллион рублей









В краже крупной суммы денег у 74-летнего жителя Волгограда подозревается 26-летний мужчина, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Лишившийся накоплений пенсионер обратился в полицию еще 24 декабря 2022 года.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым местным жителем. Он признался в краже, сообщив, что все деньги уже потратил.

Установлено, что подозреваемый в Красноармейском районе через открытую входную дверь зашел в дом пенсионера, откуда похитил 1 060 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



