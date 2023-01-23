Расследования

Волгоградец украл из дома пенсионера миллион рублей

Расследования 23.01.2023 13:07
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23.01.2023 13:07



В краже крупной суммы денег у 74-летнего жителя Волгограда подозревается 26-летний мужчина, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Лишившийся накоплений пенсионер обратился в полицию еще 24 декабря 2022 года. 
Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым местным жителем. Он признался в краже, сообщив, что все деньги уже потратил.
Установлено, что подозреваемый в Красноармейском районе через открытую входную дверь зашел в дом пенсионера, откуда похитил 1 060 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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