







В текущем году в Волгоградской области пройдет государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест.

Как сообщили в администрации региона, всего предстоит оценить свыше 1,9 миллиона объектов.

Аналогичная работа будет проведена во всех российских регионах. В дальнейшем оценку недвижимости планируют проводить в России каждые 4 года.

Отмечается, что у правообладателей будет возможность принять участие в обсуждении промежуточных результатов кадастровой оценки до ее утверждения.

Напомним, широкую кампанию по государственной кадастровой оценке недвижимости в Волгоградской области проводили в 2020 году. Тогда пересмотру подлежало 2,8 миллиона объектов. Многие предприниматели опасались за свой бизнес, поскольку кадастровая стоимость напрямую влияет на объем налоговых отчислений. В итоге стоимость 1,8 тысячи объектов, по которым владельцы успели в установленный срок направить замечания, была снижена в досудебном порядке. Владельцы недвижимости, которые остались не довольны проведенной оценкой и не смогли оспорить ее в установленный срок, были вынуждены обращаться в суды

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»