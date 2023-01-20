Экономика

В Волгоградской области в 2023 году заново оценят 1,9 млн объектов недвижимости

Экономика 20.01.2023 18:03
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20.01.2023 18:03



В текущем году в Волгоградской области пройдет государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест.
Как сообщили в администрации региона, всего предстоит оценить свыше 1,9 миллиона объектов.
Аналогичная работа будет проведена во всех российских регионах. В дальнейшем оценку недвижимости планируют проводить в России каждые 4 года.
Отмечается, что у правообладателей будет возможность принять участие в обсуждении промежуточных результатов кадастровой оценки до ее утверждения.
Напомним, широкую кампанию по государственной кадастровой оценке недвижимости в Волгоградской области проводили в 2020 году. Тогда пересмотру подлежало 2,8 миллиона объектов. Многие предприниматели опасались за свой бизнес, поскольку кадастровая стоимость напрямую влияет на объем налоговых отчислений. В итоге стоимость 1,8 тысячи объектов, по которым владельцы успели в установленный срок направить замечания, была снижена в досудебном порядке. Владельцы недвижимости, которые остались не довольны проведенной оценкой и не смогли оспорить ее в установленный срок, были вынуждены обращаться в суды.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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