В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкой





Волгоградский областной суд снизил почти в пять раз кадастровую стоимость участка, расположенного в Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102", решение в пользу собственника 40 соток земли на острове Зеленом вынесено накануне.

Как пояснили информагентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, по итогам государственной кадастровой оценки стоимость недвижимости составила 30 млн рублей. Истица настаивала на снижении суммы до 6 350 000 рублей. Областной комитет по управлению государственным имуществом и управление Росреестра, которые выступали в роли ответчиков, против удовлетворения исковых требований не возражали, положившись на усмотрение суда.

Аналогичное решение облсуд накануне вынес в пользу владельца другого объекта недвижимости. В производстве суда находится еще ряд административных производств по оспариванию кадастровой стоимости участков и зданий.

Ранее суд поддержал требования АНО «Авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб», которая заявила о нарушении своих прав как налогоплательщика. Приказом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области по состоянию на 1 января 2016 года кадастровая стоимость земельного участка под аэродромом, которым владеет клуб, составила почти 74 млн рублей. Согласно заключению судебной оценочной экспертизы, рыночная стоимость спорного участка упала до 32 млн рублей. В итоге суд снизил ценник объекта более, чем в два раза.

Напомним, в 2020 году в Волгоградской области прошла широкая кампания по государственной кадастровой оценке недвижимости. Пересмотру подлежало 2,8 млн объектов. Как поясняли в ГБУ ВО "Центр кадастровой оценки", увеличение или уменьшение кадастровой стоимости зависит от уровня цен на рынке недвижимости, состояния объекта, глобальной экономической ситуации и изменений окружающей инфраструктуры. Многие предприниматели выражали опасения за свой бизнес, поскольку кадастровая стоимость напрямую влияет на объем налоговых отчислений. В итоге стоимость 1,8 тысячи объектов, по которым владельцы успели в установленный срок направить замечания, была снижена в досудебном порядке.

В связи с пересмотром кадастровой стоимости недвижимости власти региона задумались на тему налоговых льгот. На рассмотрении Волгоградской облдумы сейчас находится проект закона о преференциях юридическим лицам, на балансе которых есть ведомственное жилье. На пониженные ставки могут рассчитывать учреждения, которые предоставляют свои жилые помещения по договорам социального найма своим нынешним или бывшим работникам-пенсионерам.

Как подсчитали в администрации региона, после проведенной в 2020 году кадастровой оценки имущества ведомственное жилье в целом по региону подорожало в 3,92 раза. «Исчисление налога на имущество организаций от кадастровой стоимости вызвало существенное увеличение налоговой нагрузки, что может привести к многократному росту платы за пользование жильем или к отчуждению этих помещений, в том числе путем их продажи физическим лицам», - пояснили разработчики документа.



