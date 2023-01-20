Экономика 20.01.2023 11:49
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20.01.2023 11:49
Двумя новыми маневровыми тепловозами ТЭМ-18ДМ пополнен парк Гремячинского горно-обогатительного комбината предприятия компании «ЕвроХим» в городе Котельниково Волгоградской области.
Новые тепловозы «ЕвроХим» приобрёл для маневровой работы на собственных железнодорожных путях и для использования при загрузке в вагоны готового продукта предприятия – хлорида калия (KCL). Погруженные вагоны будут формироваться в прямые отправительские маршруты, выставляемые на пути ОАО «РЖД», с последующей отправкой в порты России для доставки грузополучателям.
Для подготовки вагонов под погрузку предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» построило собственную железнодорожную станцию, которая состоит из зданий административно-бытового комплекса, пунктов подготовкии текущих ремонтов вагонов и локомотивов и других объектов железнодорожной инфраструктуры.
Современная инфраструктура обеспечивает максимально эффективное взаимодействие всех железнодорожных и оперативно-технических служб предприятия для бесперебойной круглосуточной отгрузки вагонов с продукцией по собственному железнодорожному сообщению, которое соединяет комбинат и федеральную железную дорогу.
Пункт подготовки вагонов с проходящими через него двумя железнодорожными путями рассчитан на переработку до 80 вагонов в сутки.
Собственное железнодорожное сообщение имеет стратегическое значение для предприятия – с помощью железнодорожного сообщения появилась возможность доставлять готовую продукцию потребителям по всей сети железных дорог, в том числе и в порты для последующей перевалки продукции на морские суда.
Общая протяженность собственных железнодорожных путей «ЕвроХим-ВолгаКалия» составляет 26,4 км. Для маневровой работы закуплены два новых тепловоза, до конца 2023 года будет приобретено еще два вагонотолкателя.
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