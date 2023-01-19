«Юриспруденция» и «лечебное дело» – специальности, на которые чаще всего берут образовательные кредиты Сбера в Поволжье





Наиболее популярными специальностями в вузах Поволжья, для обучения на которых берут образовательные кредиты в Сбербанке, стали «юриспруденция» (11,4%), «лечебное дело» (8,1%), «экономика» (5,9%), «менеджмент» (4,3%) и «стоматология» (3,8%).





Студенты и абитуриенты Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей наиболее часто оформляют кредиты на образование в Сбере для обучения в Медицинском университете «Реавиз» (5,6%), Саратовской государственной юридической академии (4,8%), а также Самарском государственном техническом университете и Оренбургском государственном университете (по 4,7%).





Напомним, за 11 месяцев 2022 года в регионах Поволжья кредитов на образование оформили на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Вырос и их объем – он превысил 351 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем за 11 месяцев 2021 года.





Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.















