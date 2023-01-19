Вплоть до пожизненного лишения свободы грозит 29-летнему волгоградцу, дело которого рассмотрит Волгоградский областной суд ввиду тяжести совершенного с особой изощренностью преступления.

– Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д,е,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, сопряженное с разбоем), чч.1,2 ст.159 УК РФ (мошенничество), пп. «б, в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), - пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый, имевший многочисленные долги, решил ограбить своего знакомого , у которого, как он предположил, могла быть дома крупная сумма на покупку квартиры.

14 ноября 2020 года примерно в 14:00 он пришел к своему кредитору домой под предлогом возврата долга. Но на самом деле он задумал страшное.

– При помощи перчаток и вещества, содержащего летучие органические соединения, способные при вдыхании вызвать потерю сознания, злоумышленник обездвижил хозяина квартиры. Затем он обыскал жилье, но крупной суммы денег не обнаружил, похитив найденные 15 тысяч рублей и золотую цепочку. С телефона потерпевшего он направил его жене сообщение якобы о полном погашении долгов обвиняемого, после чего поджег диван, где без сознания находился знакомый, – говорится в описании преступления.

Когда соседи почувствовали запах дыма, они вызвали пожарных, которые и обнаружили тело сгоревшего заживо хозяина квартиры.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый промышлял и мелким мошенничеством. От знакомых он получал деньги за услуги, которые впоследствии перед людьми не выполнил. Вину в предъявленных ему преступлениях мужчина не признал.

Ожидать приговора суда обвиняемый будет, находясь по стражей. Его могут осудить, помимо пожизненного, на срок до 20 лет.