Экономика

ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

Экономика 18.01.2023 14:13
0
18.01.2023 14:13


ВТБ за счет реализации программы «Безбумажный банк» сэкономил за два года более 3,5 млрд рублей и спас от вырубки 100 га леса. Внедрение цифровых технологий позволит ВТБ ежегодно экономить свыше 2,5 тыс. т бумаги.

Программа «Безбумажный банк» стартовала в ВТБ в конце 2020 года. За два года банк перешел к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов, экономия составила более 3,5 млрд рублей. За два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, или свыше 4,5 тыс. т – это позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Для снижения объема используемой бумаги ВТБ внедрил новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. Для новых розничных клиентов банк существенно сократил печатные формы документов, и сегодня договор комплексного обслуживания для них составляет не более 1 листа. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и сейчас 99% операций физлиц доступны без посещения офиса.

Абсолютное большинство продуктов и сервисов ВТБ можно оформить с использованием технологии цифрового подписания. Чаще всего в цифровом виде подписываются документы по кредитам наличными, кредитным и дебетовым картам: это позволяет сократить время обслуживания клиентов, а подписанные документы всегда доступны для клиентов в ВТБ Онлайн в разделе «Мои договоры». Банк запустил дистанционные сделки по приобретению готового жилья в агентствах недвижимости, отказался от запроса части бумажных документов у клиентов по кредитным сделкам за счет получения электронных документов из официальных источников.

Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили также отказаться от бумажного сопровождения операций для юридических лиц. Основным каналом взаимодействия с корпоративными клиентами стали системы дистанционного обслуживания (ДБО) с применением электронной подписи. Это позволяет корпоративным клиентам проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка. Так, сейчас дистанционные каналы обслуживания используют более 1 млн клиентов ВТБ. У клиентов среднего и малого бизнеса сегодня в цифровом формате проходит 99% рублевых платежей и расчетов, 97% сделок по депозитам и остаткам на счетах. Банк дистанционно принимает 98% документов по открытию последующих счетов и обновлению сведений. Кроме того, сокращен перечень документов для открытия счета новому клиенту.

Для крупных корпоративных клиентов банк также выстраивает полностью цифровой путь, максимально сокращает количество бумажных документов, насколько это возможно с точки зрения законодательства, и оптимизирует внутренние бизнес-процессы. Например, реализована типовая форма заявления, которая подтверждает достоверность указанных в личном кабинете сведений, включая параметры выбранных продуктов и услуг, что позволило отказаться от печати отдельных документов на каждый продукт. До 80% сведений по клиентам и связанным с ними лицам предзаполняется из внешних официальных источников, что позволяет банку не запрашивать у клиентов копии документов. ВТБ организовал выездной сервис, который позволяет без посещения офиса банка предоставить документы на открытие счета и подключение системы ДБО, пройти идентификацию и подписать необходимые формы.  

Электронный документооборот с участниками кредитного процесса переведен в личный кабинет контрагента, в котором можно подписывать и направлять необходимые документы в банк. При этом перечень бумаг, которые можно предоставлять в цифровом виде для получения и мониторинга продуктов, постоянно расширяется. Подписать кредитные и обеспечительные формы также можно в цифровом формате электронной подписью. Кроме того, ВТБ предложил клиентам передавать финансовую отчетность через 1С: с помощью сервиса контрагент может сформировать, подписать и отправить пакет отчетов в банк нажатием «одной кнопки», данные пересылаются в зашифрованном виде.

Документооборот внутри банка практически полностью переведен в безбумажный вид, также хранение документов и взаимодействие с госорганами переведено в цифровой формат. С момента запуска программы на цифровой обмен хозяйственными документами с банком перешли 23 тыс. контрагентов. Для сотрудников были внедрены электронные сервисы самообслуживания, а обучение переведено в онлайн-формат.

-ВТБ последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. Программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы. Результат цифровизации бизнеса уже увидели розничные и корпоративные клиенты ВТБ – удобство в получение банковских услуг, перевод повседневных финансовых операций в электронный вид, ускорение работы клиентских менеджеров. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, что позволит ВТБ оставаться одним из технологических лидеров на финансовом рынке, – комментирует Андрей Пучков, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.01.2023 13:09
Экономика 18.01.2023 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2023 12:49
Экономика 18.01.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2023 12:20
Экономика 18.01.2023 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2023 09:44
Экономика 18.01.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.01.2023 13:43
Экономика 17.01.2023 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.01.2023 10:55
Экономика 17.01.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.01.2023 10:45
Экономика 17.01.2023 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.01.2023 09:59
Экономика 17.01.2023 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.01.2023 09:54
Экономика 17.01.2023 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.01.2023 19:17
Экономика 16.01.2023 19:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.01.2023 18:25
Экономика 16.01.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2023 17:10
Экономика 16.01.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.01.2023 16:25
Экономика 16.01.2023 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.01.2023 15:20
Экономика 16.01.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.01.2023 15:09
Экономика 16.01.2023 15:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:56
Если готовы – ныряйте: волгоградцам рассказали, как правильно окунаться в крещенскую прорубьСмотреть фотографии
20:53
В Камышине к годовщине СВО установят памятный знак с именами погибшихСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде главную купель для крещенских купаний спустя два года вновь установили у 9-го причалаСмотреть фотографии
20:15
Трагедия в Волгограде: три пассажира маршрутки погибли и 7 ранены в жутком ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Андрей Бочаров в Крещенский сочельник отправился в храм на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:55
Банк «Открытие»: на новогодних каникулах клиенты увеличили траты в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:25
Матери погибшего на СВО камышанина Виктора Сергеева передали орден МужестваСмотреть фотографии
17:24
Сырая нефть горит на предприятии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:16
Четверо детей и четверо взрослых: облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде возбудили уголовное дело о гибели ребенка и женщин в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:32
«Люди просто посыпались на дорогу»: фоторепортаж ИА «Высота 102» с места смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:18
В МВД назвали предварительную причину страшной аварии с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
СК ходатайствует о передаче из МВД дела о смертельном ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:54
Начальник ГУ МВД Вельможко выехал на место смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
15:29
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой №8С в Волгограде увеличилось до шестиСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде в ДТП с КАМАЗом погибли три пассажира маршруткиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
Генеральные репетиции парада пройдут в центре Волгограда 29 и 31 январяСмотреть фотографии
14:46
В заброшенном доме в Волгограде нашли два обгоревших трупаСмотреть фотографии
14:37
Искусственный интеллект — трижды чемпион мира: «Ростелеком» представил тренды цифровизацииСмотреть фотографии
14:23
Крещенские купания отменили на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:48
«Дом отключили от света»: 60-летний житель Волгоградской области сгорел в мазанке с печкойСмотреть фотографии
13:47
За подстреленный символ года волгоградцу грозит до двух летСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде одна из пострадавших в ДТП с автобусом все еще находится в реанимацииСмотреть фотографии
12:44
Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде и Волжском двое юношей обманом забирали «гробовые» у стариковСмотреть фотографии
12:06
Пьяного лихача приговорили к 8 годам за гибель супругов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
В лесопосадке под Волгоградом насмерть замерз 48-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде избили и ограбили сотрудника автосервисаСмотреть фотографии
11:22
Облдума: волгоградцы добились ударных результатов в рамках нацпроекта «Экология»Смотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области назвали категории льготников по оплате ЖКУСмотреть фотографии
 