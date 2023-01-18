В Волгограде избили и ограбили сотрудника автосервиса

Происшествия 18.01.2023 11:39
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18.01.2023 11:39
Посетитель автосервиса в Волгограде вместе с приятелями избил и ограбил 24-летнего ремонтника.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пострадавший накануне обратился в полицию с заявлением о грабеже. Он сообщил, что неизвестные напали на него на рабочем месте, нанесли несколько ударов и отобрали золотую цепочку. Мужчина запомнил автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Все данные он передал полиции.
По подозрению в совершении грабежа был задержан 27-летний житель Волгоградской области. Установлено, что в компании приятелей он приехал в автосервис, где работал потерпевший.
- Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в результате которой злоумышленник сорвал с потерпевшего золотую цепочку и скрылся. В содеянном подозреваемый сознался, - рассказали в главке.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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