В Волгограде избили и ограбили сотрудника автосервиса

Посетитель автосервиса в Волгограде вместе с приятелями избил и ограбил 24-летнего ремонтника.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пострадавший накануне обратился в полицию с заявлением о грабеже. Он сообщил, что неизвестные напали на него на рабочем месте, нанесли несколько ударов и отобрали золотую цепочку. Мужчина запомнил автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Все данные он передал полиции.

По подозрению в совершении грабежа был задержан 27-летний житель Волгоградской области. Установлено, что в компании приятелей он приехал в автосервис, где работал потерпевший.

- Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в результате которой злоумышленник сорвал с потерпевшего золотую цепочку и скрылся. В содеянном подозреваемый сознался, - рассказали в главке.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



