Следственное управление СКР по Волгоградской области завершило проверку и отказало в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Центрального районного отдела судебных приставов Волгограда Азамата Томаева, который избил подчиненного на корпоративе два месяца назад.

Как сообщил ИА «Высота 102» пострадавший сотрудник УФССП Руслан Тоштемиров, письмо из СУ СКР по региону ему пришло в конце декабря 2022 года. В документе поясняется, что в возбуждении уголовного дела отказано, в связи с отсутствием в действиях Томаева состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 286 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

Факт избиения Тоштемирова его начальником в ходе проверки был подвержен. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако конфликт квалифицирован как бытовой, а полученные пострадавшим травмы как, цитируем, «причинившие легкий вред здоровью по признаку его кратковременного расстройства».

Младшему судебному приставу по ОУПДС Руслану Тоштемирову в письме разъяснили, что он может сделать в данной ситуации.

– Вы в праве самостоятельно обратиться в суд в порядке частного обвинения о привлечении Томаева А.А. к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ. В случае несогласия с указанным решением об отказе в возбуждении уголовного дела Вы вправе обжаловать его в установленном законом порядке, – указано в документе за подписью замруководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области (есть в распоряжении редакции).

Пострадавший пристав категорически не согласен с такими выводами следствия. По его мнению, историю с его избиением хотят замять, а его подставить и уволить. По словам Руслана на корпоративе его избивали несколько раз, причем все это происходило на глазах руководителей из ГУ ФССП России по Волгоградской области, фамилии которых он отказался озвучивать редакции.

«Меня били, как грушу»





Конфликт, напомним, произошел в ночь с 3 на 4 ноября в ресторане грузинской кухни «Персонажи» на центральной набережной Волгограда. Приставы отмечали профессиональный праздник в одном из залов ресторана в неформальной обстановке.

– Примерно около 10 вечера я приехал туда со своим коллегой, все уже были на месте, кроме начальника, – вспоминает Руслан. – Через полчаса, может, через час, приехал мой начальник, пьяный. Сел за стол, всех поздравил. Мы потанцевали, а потом по очереди вышли на улицу, подышать свежим воздухом. Как я понял, начальник был недоволен моим присутствием, но сильно это не показывал.

Подчиненный до сих пор не понимает, из-за чего все произошло. Думает, что причина, возможно, кроется в личной неприязни.

– Я в этой службе работаю более 5 лет под его руководством, но таких прям конфликтов, ругани у меня с ним не было. Да, он меня часто лишал премии, накидывал всяких задач, но конфликта не было. Но он был пьяный тогда, может, я ему не понравился чем-то, – предположил собеседник агентства.

Приставы веселились, пели и танцевали, а после полуночи, по словам Руслана, в ресторан приехало много начальников с ул. Калинина, 4 (по этому адресу расположено главное управление ФССП России по Волгоградской области).

– Мы с коллегой хотели уйти, чтобы поехать куда-то в другое место, либо домой. Под конец я решил заказать песню и подошел к барной стойке. В этот момент ко мне вплотную подошел мой начальник и стал мне в ухо говорить. Я ему объяснил, что мы отсюда уходим и тут не задержимся. Как я понял, он был недоволен моим присутствием. Он начал меня оскорблять очень плохими словами, говорить я их не буду. За такие слова, честно сказать, сразу бьют в лицо, – вспоминает мужчина. – Мне это не понравилось, и я его просто от себя оттолкнул, потом отвернулся и начал заказывать песню. В этот момент, когда я отвернулся, он облокотился о спинку дивана, где сбоку оказался микрофон. Он взял микрофон и ударил меня микрофоном по лицу. Я упал, а он продолжил меня этим микрофоном бить, пока кто-то его с меня не снял. Я не помню кто, так как после удара был в шоковом состоянии и не понимал ничего.

По словам Руслана, когда он упал, начальник раз десять ударил его микрофоном по голове. Это видели многие участники корпоратива, которые находились в том момент в зале. На помощь избитому приставу пришел его коллега, с которым он приехал на вечеринку, и еще один сотрудник. Они отвели Руслана в туалет, чтобы он привел себя в порядок. Однако на этом конфликт не прекратился.

– Я надел куртку и когда начал подходить к выходу, подбежал мой начальник и начал меня бить, наносить удары в область головы. В этот момент сбоку стоял один из начальников управления, который с ул. Калинина, 4, его фамилию я озвучивать не буду. Он все это видел и вместо того, чтобы нас разнять, он меня прижал к стене, чтобы я не мог ни двинуться, ни уйти в сторону, ни ответить. Он меня держал, а начальник бил как по груше, – утверждает мужчина.

Избиение прекратилось только после того, как закричала одна из сотрудниц, увидевших драку. Далее избиение продолжилось на улице.

– Как я только вышел на улицу, мне прилетел удар в голову опять от моего начальника. Я ударился о какой-то бетонный выступ затылком. Потом мой начальник, его заместитель и еще один коллега начали меня втроем избивать. Фамилии я их говорить не буду. Начальники с ул. Калинина всю эту драку видели, и никто меня не спас, хоть я им являюсь подчиненным, – рассказал Руслан. Спас его коллега, с которым они хотели уехать с корпоратива. Он всех разнял, а Руслана посадил в такси.

«У него длинные руки»





Утром 4 ноября Руслану Тоштемирову понадобилась медицинская помощь. В тот день он обошел три поликлиники, но там либо не фиксировали побои, либо не работало необходимое оборудование. Пострадавшего направили в многопрофильный стационар. Только 5 ноября Руслан попал в 7-ю больницу, где его приняли и обследовали.

– Врач сказал, что у меня очень серьезная черепно-мозговая травма, контузия и ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом основания глаза, носа в двух местах. Меня отправили в 15-ю больницу, положили туда. Я начал проходить осмотры и в понедельник (7 ноября – Прим. ред.) ко мне прибыл мой начальник, – вспоминает собеседник агентства. – Начальник давил на жалость, говорил, что у него семья, ребенок, он уволится. Просил все забыть, примириться и забрать заявление. Но от меня он ничего не смог добиться, я был в непонятном состоянии. Шок прошел, и начались сильные боли.

Далее, как утверждает Руслан, события стали развиваться странно. Один за другим к нему в больницу стали приезжать разные люди, которые ему угрожали. Потом начались телефонные звонки. Пресекли все это родственники избитого пристава, которые придали его ситуацию огласке. После 15-ой больницы его перевили в 25-ю, а потом он лег на операцию в областную больницу. В общей сложности после рукоприкладства начальника Руслан больше двух месяцев находился на больничном, из которых около месяца – в различных стационарах.

Сотрудники Следственного комитета проводили проверку случившегося. За эти два месяца, которые Руслан лечился, по его делу сменилось два следователя. Сотрудники СК изъяли все его документы из 7-ой больницы, где, как утверждает мужчина, ему поставили самый верный диагноз. Потом в 15-ой больнице диагноз изменился, стал более легким, а документы с 7-ой больницы потерялись.

– Получилось, что в 15-ой больнице при выписке они потеряли мои документы из 7-ой больницы, а из 7-ой больницы их изъял Следственный комитет. После этого, в какую бы я больницу ни попал, мне ставили другие диагнозы, более легкие. Как я понял, у моего начальника очень длинные руки, не зря он начальник Центрального района, – утверждает Руслан.

В письме, которое Руслан получил из СУ СКР по Волгоградской области, ничего не сказано о переломе носа и контузии. Руслану предстоит еще одна операция из-за искривления носовой перегородки в результате перелома.

– Считаю, что мне нанесен серьезный вред здоровью. Следственный комитет не указал, что у меня перелом носа в двух местах со смещением. Если есть перелом, то это либо средний, либо тяжкий вред здоровью. Они провели медицинскую экспертизу не после окончания моего больничного и не после выхода на службу, а во время того, как я еще болел, – поясняет пострадавший. – Незаконно было отказано мне. Мой начальник договорился со всеми, как я понял. Он с ними на связи.

«Боюсь, что меня подставят»





Руслан Тоштемиров боится выходить на работу. У мужчины еще есть последствия травмы в виде головных болей, а каждое утро у него поднимается температура. Однако ему закрыли больничный лист и посоветовали пройти ВВК. Работает он под руководством того же начальника.

– Пока я болел, мне моя служба ничем не помогла, даже когда я обращался за помощью, – говорит мужчина. – Мне было предложено много всяких вариантов решения этого вопроса, но я отказался. Это перевод в другой отдел, в другой район, другая должность. Мне обещали все, что можно, только чтобы я забыл эту ситуацию, чтобы я никуда не обращался.

Мужчина не представляет, как будет дальше работать после случившегося. Особенно зная, что ответственности никто так и не понес.

– Если он меня избил, значит, он может еще кого-то может избить. Я считаю, что его нужно наказать, – уверен Руслан. – Хочу добиться справедливости. Чтобы провели проверку в отношении моего начальника, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. И чтобы было честное наказание.

– Это дело хотят очень сильно замять, – продолжает Руслан. – Я просто не знаю, что это будет. Меня могут не просто уволить, а подставить. Здесь всего можно ожидать.

Когда статья уже была готова, стало известно, что прокуратура Центрального района Волгограда отказала Руслану Тоштемирову в удовлетворении его жалобы на решение об отказе о возбуждении уголовного дела. В постановлении об отказе в удовлетворении жалобы (есть в распоряжении редакции) указано, что конфликт между Томаевым А.А. и Тоштемировым Р.Ф. возник на почве личной неприязни. В ходе процессуальной проверки выявлено, что Томаев избил подчиненного, причинив ему, как отмечено, легкий вред здоровью, но это не связано с исполнением им служебных обязанностей.

ИА «Высота 102» будет следить за этой историей.

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