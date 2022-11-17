В Центральном районе Волгограда 5 ноября между сотрудниками УФССП по Волгоградской области произошла драка. Как стало известно ИА «Высота 102», один из отмечавших профессиональный праздник судебных приставов в итоге оказался на больничной койке. Сотрудниками следственного отдела проводится проверка.

Источник информационного агентства в правоохранительных органах уточняет, что инцидент произошел в ресторане грузинской кухни «Персонажи» на набережной Волгограда. Именно в это заведение приставы нагрянули, чтобы провести вечер в уютной компании.

— Как оно и бывает нередко в таких случаях, перебравшие с алкоголем мужчины позабыли о субординации и начали припоминать друг другу старые обиды, – говорит собеседник информагентства. – В процессе один из подчиненных стал предъявлять претензии своему начальнику. Обратная реакция последовала незамедлительно – начальствующий решил поставить на место зарвавшегося коллегу при помощи кулаков.

По не подтвержденной официально информации, помощь медиков потребовалась судебному приставу Руслану Тоштемирову. Сняв побои, сообщает источник «Высоты 102», потерпевший обратился в следственные органы. Усмирял пыл подчиненного, по имеющимся сведениям, руководитель Центрального районного отдела судебных приставов Волгограда Азамат Томаев.

Отметим, что в следственных органах Волгоградской области данную информацию не комментируют.

Ранее информагентство сообщало об оправдательном вердикте присяжных заседателей по уголовному делу в отношении 25-летнего камышанина Александра Овчаренко. Мужчину обвиняют в смертельном избиении главы одного из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

