Происшествия

«Он его спровоцировал»: в Волгограде пристав избил подчиненного на корпоративе

Происшествия 17.11.2022 16:20
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17.11.2022 16:20


В Центральном районе Волгограда 5 ноября между сотрудниками УФССП по Волгоградской области произошла драка. Как стало известно ИА «Высота 102», один из отмечавших профессиональный праздник судебных приставов в итоге оказался на больничной койке. Сотрудниками следственного отдела проводится проверка. 

Источник информационного агентства в правоохранительных органах уточняет, что инцидент произошел в ресторане грузинской кухни «Персонажи»  на набережной Волгограда. Именно в это заведение приставы нагрянули, чтобы провести вечер в уютной компании.  

Как оно и бывает нередко в таких случаях, перебравшие с алкоголем мужчины позабыли о субординации и начали припоминать друг другу старые обиды, – говорит собеседник информагентства. – В процессе один из подчиненных стал предъявлять претензии своему начальнику. Обратная реакция последовала незамедлительно – начальствующий решил поставить на место зарвавшегося коллегу при помощи кулаков.

По не подтвержденной официально информации, помощь медиков потребовалась судебному приставу Руслану Тоштемирову. Сняв побои, сообщает источник «Высоты 102», потерпевший обратился в следственные органы. Усмирял пыл подчиненного, по имеющимся сведениям, руководитель Центрального районного отдела судебных приставов Волгограда Азамат Томаев. 

Отметим, что в следственных органах Волгоградской области данную информацию не комментируют. 

Ранее информагентство сообщало об оправдательном вердикте присяжных заседателей по уголовному делу в отношении 25-летнего камышанина Александра Овчаренко. Мужчину обвиняют в смертельном избиении главы одного из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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