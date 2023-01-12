Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской области









Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах ДТП с автобусом в Волгоградской области , в котором пострадали 9 человек.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СКР по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад по ситуации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче следователям материалов об этом дорожно-транспортном происшествии, в результате которого помимо взрослых был травмирован 4-летний ребенок.

По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 января на автомобильной трассе в Михайловском районе Волгоградской области водитель грузовика врезался в припаркованную на обочине фуру, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из Москвы в Махачкалу. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.



