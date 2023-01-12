Происшествия

Пострадавшие – из Москвы, Чечни и Дагестана: все подробности о ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом

Происшествия 12.01.2023 10:20
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12.01.2023 10:20


В Михайловском районе Волгоградской области в ночь с 11 на 12 января на трассе Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и рейсового  автобуса. В результате ДТП в Михайловскую ЦРБ доставлены девять человек, включая  четырехлетнюю девочку. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенок находился в автобусе со своей матерью – обе жительницы Москвы. Также в результате происшествия пострадали жители Чечни, Дагестана и Беларуси. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали всю информацию о ДТП с рейсовым автобусом, известную к этому часу. 

Ехали из Москвы

Рейсовый автобус, в котором находилось 14 человек, включая двух водителей, минувшей ночью направлялся из Москвы в Махачкалу. В Волгоградской области на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» навстречу автобусу выехал грузовик Iveco. Перед этим, как сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, грузовой автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине Volvo. 

– По предварительным данным, в 02.18 водитель грузовика Iveco, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, совершил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной Volvo. После удара Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным рейсовым автобусом, следовавшим в Махачкалу, – сообщили утром 12 января в региональном  управлении МВД России. 

Уточняется, что на обочине был припаркован бензовоз, а столкновение с ним фуры Iveco произошло по касательной. Судя по кадрам, представленным главком полиции, все три транспортные средства получили сильные повреждения. Столкновение автобуса и грузовика на встречной полосе было лобовым и, вероятнее всего, тяжелые травмы получили те пассажиры автобуса, которые ехали на передних сидениях. Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.  

Работали 7 бригад медиков и спасатели 

На месте аварии минувшей ночью работали семь бригад скорой помощи, в том числе бригады Фроловского и Михайловского трассовых пунктов. 

Для поточной диагностики пострадавших дополнительно были привлечены два специалиста ультразвуковой диагностики, три врача-терапевта, врач-офтальмолог, для оказания хирургической помощи дополнительно привлечены две операционные бригады, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – После поступления информации о ДТП с большим количеством участников в центральную районную больницу направлены две реанимационные бригады санитарной авиации. 

Сообщается, что в результате аварии тяжелые травмы получили три человека. Это две женщины и мужчина, которые в настоящее время находятся в реанимации. Состояние одной из женщин оценивается как крайне тяжелое. 

Обеим пострадавшим проведены хирургические вмешательства, – уточняют в облздраве. 

Список пострадавших


По известной ИА «Высота 102» информации, за рулем грузовика Iveco, врезавшегося в бензовоз, а затем лоб в лоб столкнувшегося с рейсовым автобусом, находился 30-летний гражданин Республики Беларусь, проживающий в городе Гомель. В автобусе из Москвы в Махачкалу направлялись жители Москвы (40-летняя женщина и ее 4-летняя дочь), а также жители Чечни и Дагестана. 

Информация по пострадавшим: 

  • 4-летняя девочка (жительница Москвы), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга»

  • 40-летняя женщина (жительница Москвы, мать ребенка), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, перелом ребер» 

  • 56-летняя женщина, предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, ушиб лба, ушиб поясничной области»

  • 59-летний мужчина (житель Чечни), предварительный диагноз «ушиб грудной клетки»

  • 30-летний мужчина (гражданин Беларуси), предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица, тупая травма живота, ушиб коленного сустава» 

  • 51-летний мужчина (житель Волгоградской области, Быково), предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб поясничной области» 

  • 56-летний мужчина (житель Чечни), предварительный диагноз «ушиб грудной клетки, перелом предплечья»

  • 39-летняя женщина, предварительный диагноз «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого предплечья, перелом ребер, тупая травма живота, перелом таза, острое переохлаждение» — находится в реанимации 

  • 41-летний мужчина, предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, перелом правого предплечья, перелом левого бедра» — находится в реанимации

В травматологическом отделении Михайловской ЦРБ в настоящее время находятся пять человек. Это четверо мужчин и одна женщина. Их состояние, а также состояние пострадавшей 4-летней девочки оцениваются как средней степени тяжести. 

Для очной консультации в Михайловский район выехал главный внештатный специалист Волгоградской области анестезиолог-реаниматолог, – сообщили в облздраве. 

Из 12 пассажиров относительно легкие травмы получили шесть человек. Все они после осмотра медиками продолжили путь на попутном автобусе. 

Подчеркнем, что это предварительная информация, поступившая от экстренных служб. Характер травм и состояние пострадавших позже будут уточнены. Также добавим, что минувшей ночью в Волгоградской области стоял 20-градусный мороз. У некоторых пострадавших отмечается переохлаждение.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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