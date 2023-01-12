Под Волгоградом 19-летний безденежный шопоголик обокрал Wildberries

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полицейские задержали молодого мужчину, который совершил грабеж в пункте выдачи Wildberries. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию с заявлением обратилась менеджер.

– Девушка сообщила, что неизвестный похитил товар и скрылся. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении грабежа установлен и задержан 19-летний местный житель, – рассказали в пресс-службе главка полиции. – Как установили полицейские, юноша пришел на пункт выдачи товаров интернет-магазина за заказанными, но не оплаченными вещами. После выдачи товара для визуального осмотра он похитил его и убежал.

Задержанный уже признал свою вину. По ст.161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей лишение свободы на срок до четырех лет.