Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 11 января запустил онлайн-опрос, в ходе которого предлагает россиянам высказаться по вопросу запрета продажи энергетиков несовершеннолетним. Как сообщает ИА «Высота 102», оставить свой голос жители Волгоградской области могут в телеграм-канале спикера ГД.

– Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ, — написал Володин и поинтересовался: «Считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне?».

На момент публикации этого материала проголосовало на канале Вячеслава Володина без малого 100 тысяч человек. При этом подавляющее большинство – 90% – высказались в пользу запрета продажи энергетиков на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Госдумы