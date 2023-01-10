Экономика

Группа ВТБ: россияне в 1,5 раза увеличили траты в новогодние каникулы

Экономика 10.01.2023 12:13
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10.01.2023 12:13


Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы этого года составили 115 млрд рублей – на 45% больше, чем за 1-8 января 2022 года. На такую же величину выросло количество оплаченной продукции и сервисов. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных. Среди основных категорий расходов – продукты питания, услуги, одежда и обувь.

 
Траты на продукты

По расчетам Первого ОФД, на покупку продуктов питания россияне в ходе каникул направили почти 23 млрд рублей, что на 38% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.  Больше всего тратили на бакалею и молочную продукцию, сыр и яйца, а также кондитерские изделия.

Кратно вырос спрос на замороженное мясо, а также шашлыки и стейки. Более чем на треть увеличились расходы на быстрое питание (бургеры, сэндвичи и хот-доги) и готовые десерты, более чем на четверть – траты на энергетические напитки и спортивное питание, а также на какао и горячий шоколад. При этом расходы на вегетарианские продукты снизились на 11%, на яйца – на 15%, на морепродукты – на 21%, на четверть меньше стали тратить на пельмени и хинкали и на коржи для тортов.

Траты на розничные услуги

На втором месте по объему трат в каникулы – расходы на услуги для розничных потребителей (в том числе коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые, услуги связи и пр). Всего россияне потратили в этой сфере порядка 20 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает уровень прошлого года. Расходы увеличились по всем видам услуг, кроме туристических (снижение в 5 раз) и букмекерских (снижение в 4 раза).

Шопинг

Третье место традиционно заняли траты на одежду и обувь: на них россияне во время праздничного шопинга направили свыше 10 млрд рублей – на 40% больше, чем за этот же период год назад. В том числе примерно в полтора раза выросли расходы на джемперы и кардиганы, брюки и жилеты, а также на обувь.

Динамика спроса

Наибольшую динамику продемонстрировали товары для праздников – рост расходов на них превысил 2,4 раза год к году. Также почти вдвое увеличились траты на товары для дома, более чем на 80% - на аксессуары и топливо, на 63% – на покупку мебели. На треть выросли траты на электронику и аксессуары, кухонные принадлежности, товары для творчества и красоты, печатную продукцию. 

-На длинные новогодние каникулы традиционно приходится пик покупок россиян во многих категориях. Этот год не стали исключением, при этом мы фиксировали опережающий рост спроса не только на привычные товары для праздника, кулинарию и десерты, но и на предметы длительного пользования: электронику, товары для дома и ремонта. Таким образом, население стало более рационально подходить к зимним каникулам и активнее использовать праздничные дни для выбора и совершения крупных покупок, при этом существенно сократив расходы на туризм, – комментирует Александра Красовская, руководитель продаж аналитических сервисов Первый ОФД.

Напомним, по данным опроса ВТБ, 70% россиян планировали отмечать Новый год дома, еще 11% собирались отправиться в гости. Лишь небольшое число россиян говорило о намерении встречать Новый год вне дома и не в гостях: 4% на праздничную ночь готовились отправиться за город, 3% – в другой город и 2% -- в кафе или ресторан.

При этом, по данным Первого ОФД, траты россиян на подготовку к Новому году в декабре снизились на 17% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,8 млрд рублей. Наиболее значительно – на треть – уменьшились расходы на покупку елок и елочных игрушек.

Справка: «Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в Группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

 


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